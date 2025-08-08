Se produjeron robos en Belgrano y Colegiales, a fines del mes de julio. En la madrugada del martes 29, palanquearon la reja y entraron a robar un comercio ubicado en Monroe al 2700. Al día siguiente, también en la madrugada, Personal de la Comisaría Vecinal 13 C fue alertado por el funcionamiento de la alarma de un comercio ubicado en Av. Elcano al 3100, en el barrio de Colegiales. Al llegar al lugar, los efectivos detuvieron a un delincuente con un frondoso prontuario policial, evitando que este individuo logre su cometido. El detenido quedó alojado en la comisaría, a disposición de la justicia.

Algunos vecinos, en comunicación con Mi Belgrano, manifestaron su preocupación:

“En Ciudad de la Paz, entre Olazábal y Blanco Encalada, entraron a robar en una galería, en un kiosco y en una verdulería”.

“También robaron una pizzería ubicada en Vidal entre Juramento y Mendoza”.

“Ya es el segundo local que abren por la noche en Monroe”.

“Otro problema grave es el robo de autos. A menudo vemos por el barrio autos con los vidrios rotos”.

“En Juramento y Zapiola también entraron a robar a una cafetería y una hamburguesería”.

“Da miedo salir después de las 20 horas, necesitamos más patrullaje policial”.

