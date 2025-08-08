Se produjeron robos en Belgrano y Colegiales, a fines del mes de julio. En la madrugada del martes 29, palanquearon la reja y entraron a robar un comercio ubicado en Monroe al 2700. Al día siguiente, también en la madrugada, Personal de la Comisaría Vecinal 13 C fue alertado por el funcionamiento de la alarma de un comercio ubicado en Av. Elcano al 3100, en el barrio de Colegiales. Al llegar al lugar, los efectivos detuvieron a un delincuente con un frondoso prontuario policial, evitando que este individuo logre su cometido. El detenido quedó alojado en la comisaría, a disposición de la justicia.
Algunos vecinos, en comunicación con Mi Belgrano, manifestaron su preocupación:
- “En Ciudad de la Paz, entre Olazábal y Blanco Encalada, entraron a robar en una galería, en un kiosco y en una verdulería”.
- “También robaron una pizzería ubicada en Vidal entre Juramento y Mendoza”.
- “Ya es el segundo local que abren por la noche en Monroe”.
- “Otro problema grave es el robo de autos. A menudo vemos por el barrio autos con los vidrios rotos”.
- “En Juramento y Zapiola también entraron a robar a una cafetería y una hamburguesería”.
- “Da miedo salir después de las 20 horas, necesitamos más patrullaje policial”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Robos en Belgrano y Colegiales”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados de Profesionales, de Emprendedores, de Servicios, de Cursos, de Talleres, de Compra, de Venta, Etc, suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.