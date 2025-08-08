Sebastián brinda el servicio de fletes más rápido y seguro.

Viajes al Interior, Capital y Gran Buenos Aires.

Para más información lo podés contactar por WhatsApp al: 11-5727-0865.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Servicio de Fletes”