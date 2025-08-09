Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Adultos Mayores Clases Clasificados Computación Informática

Computación para Adultos Mayores

Ago 9, 2025 #Adultos Mayores, #Clases de computación, #Computación
Computación para Adultos Mayores

Clases de Computación para Adultos Mayores. Uso de Celular. Para más información sobre las clases de computación para Adultos Mayores pueden visitar la Web: www.mayoresydigitales.com o comunicarse con Johanna por WhatsApp al: 11 5706 9970.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de: BelgranoColegialesNúñezCoghlanVilla UrquizaVilla Pueyrredón y Saavedra.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Computación para Adultos Mayores”

Entrada relacionada

Servicio de Fletes

Yoga y Gimnasia

La Fiambrería del Bajo Belgrano

Te has perdido

Archivo Cine gratis Museos

A la hora señalada en el Museo Sarmiento

9 agosto, 2025 admin
Adultos Mayores Clases Clasificados Computación Informática

Computación para Adultos Mayores

9 agosto, 2025 admin
Archivo Automóviles Autos Bomberos Incendio

Fuego en Conde y Blanco Encalada

8 agosto, 2025 admin
Archivo Belgrano Colegiales Comercios Comuna 13 Inseguridad Policiales Robos

Robos en Belgrano y Colegiales

8 agosto, 2025 admin