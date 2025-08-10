El barrio de Belgrano con sus comercios, se reflejan en Mi Belgrano. Muchos negocios de Belgrano y alrededores, se dan a conocer desde la sección comercios de Mi Belgrano. Detallamos a continuación un listado de comercios en Belgrano y alrededores. Los comerciantes del barrio de Belgrano que quieran a dar a conocer su negocio aquí, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
Barrio de Belgrano con sus comercios
CAFÉ
- ZIA DORITA
Dirección: Echeverría 2599 esquina Amenábar
Instagram: @ziadorita
Comunicate por WhatsApp al: 11-3831-7578
Si desea más información: haga un clic aquí
- LOS LAURELES
Dirección: Cuba 3309, Núñez
Instagram: @cafeloslaurelesba
Si desea más información: haga un clic aquí
CERRAJERÍAS
- VALENTÍN
Dirección: Ciudad de La Paz 2306
Teléfono: 4788-4699
Si desea más información: haga un clic aquí
COMPUTACIÓN
- PRINCE COMPUTACIÓN
Dirección: Ciudad de la Paz 2369 Loc. 82 Planta Alta Galería Rio de Janeiro
Email: princecomp2002@yahoo.com.ar
Web: https://sites.google.com/view/princecomputacion
Si desea más información: haga un clic aquí
FARMACIAS
- FARMACIA SUPERI
Dirección: La Pampa y Superí
WhatsApp: 11-6802-0346
Instagram: @farmaciasuperi
Web: https://www.superifarma.com.ar
Si desea más información: haga un clic aquí
- FARMACIA PLAZA ALBERTI
Dirección: Manuel Ugarte 2168
Teléfono: 4782-3112
Email: farmaciaplazaalberti@gmail.com
Si desea más información: haga un clic aquí
- FARMACIA WASHINGTON
Dirección: La Pampa 4000
Teléfono: 4555-7454
Si desea más información: haga un clic aquí
FIAMBRERÍAS
- LA HOLANDESA
Dirección: Migueletes 1984
Teléfono: 4787-5533
Si desea más información: haga un clic aquí
INMOBILIARIAS
- MAXRE CENTRAL
Dirección: Mendoza 1962
Comunicate por WhatsApp: 11-3228-0907
Email: central@maxre.com.ar
Web: www.centralre.com.ar
Si desea más información: haga un clic aquí
JOYERÍAS
- ARCOIRISS JOYAS Y ACCESORIOS
Dirección: Olazábal 2425
Web: www.arcoirissjoyas.com.ar
Instagram: @arcoirissjoyas
Comunicate por WhatsApp: 11-3333-3908
Si desea más información: haga un clic aquí
LIBRERÍAS
- UPA
Dirección: Av. Congreso 3069
Email: info@libreriaupa.com.ar
Comunicate por WhatsApp: 11-6799-4883
Si desea más información: haga un clic aquí
MERCERÍAS
- COCOFIL
Dirección: Bucarelli 2490, Villa Urquiza
Comunicate por WhatsApp: 11-4400-2755
Si desea más información: haga un clic aquí
PELUQUERÍA CANINA
- GOLDEN DOGS
Dirección: Av. Roosevelt 5271, Villa Urquiza
Comunicate por WhatsApp: 11-3419-9929
Si desea más información: haga un clic aquí
- SPACAN
Dirección: Ciudad de la Paz 724
Comunicate por WhatsApp: 11-5850-4586
Si desea más información: haga un clic aquí
PESCADERÍAS
- EL VIEJO TIMÓN
Dirección: DR. P. Rivera 5300, Villa Urquiza
Teléfono: 4524-7404
Comunicate por WhatsApp: 11-2389-3006
Para más información hacer un clic aquí
RESTAURANTS
- GRAN PARRILLA CRAMER
Dirección: Av. Ricardo Balbin 2782
Instagram: @grancramer
Si desea más información: haga un clic aquí
- SUBWAY CHOCORISIMO
Dirección: Av. Cabildo 3075, Núñez
Si desea más información: haga un clic aquí
VETERINARIAS
- EL PERRO VERDE
Dirección: Echeverría 3069
Instagram: @veterinaria_el_perro_verde
Facebook: www.facebook.com/veterinariaelperroverde
Comunicate por WhatsApp al: 15-6736-4849
Si desea más información: haga un clic aquí
- GOLDEN DOGS
Dirección: Av. Roosevelt 5271, Villa Urquiza
Comunicate por WhatsApp: 11-3419-9929
Para más información hacer un clic aquí
- VET CARE
Dirección: Ciudad de la Paz 2020
Comunicate por WhatsApp: 11-6210-0806
Web: https://landing.vetcare.com.ar
Instagram: @vetcare.ar
Facebook: Vet Care Arg
Si desea más información: haga un clic aquí
- MANIMAL
Dirección: Padre Juan B. Neumann 1488
Email: manimalvete@gmail.com
Comunicate por WhatsApp: 11-2583-1865
Instagram: @manimalvet
Si desea más información: haga un clic aquí
- ESPACIO ANIMAL
Dirección: Manuela Pedraza 3884
Comunicate por WhatsApp: 11-6278-2626
Instagram: @espacioanimalvete
Si desea más información: haga un clic aquí
Los comercios de Belgrano y alrededores que quieran a dar a conocer su negocio aquí, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Barrio de Belgrano con sus comercios”
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados de Profesionales, de Emprendedores, de Servicios, de Cursos, de Talleres, de Compra, de Venta, Etc, suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.
- Si te gusta Mi Belgrano y querés ayudarnos a crecer cada día más, podés hacer tu aporte por Mercado Pago: Aporte de $1000 o por Paypal: Aporte con Paypal.