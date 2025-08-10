Días atrás, durante un encuentro de vecinos, Fernán Quirós, confirmó oficialmente la creación de un Centro de Salud en Colegiales. El ministro dijo: “Ya estamos en proceso de licitación para construir el CeSAC N° 51 en el Parque Ferroviario de Colegiales, un espacio que va a acercar la atención primaria al barrio con clínica médica, pediatría, ginecología, enfermería y laboratorio. Es un paso muy importante para que los vecinos de Belgrano, Núñez y Colegiales tengan un lugar cercano donde atenderse, prevenir y cuidar su salud, sin tener que recorrer grandes distancias y con la calidad de todo el sistema público de la Ciudad”.
El CeSAC Nº 51 comenzará a construirse en diciembre, una vez finalizado el proceso de licitación. La noticia representa un avance significativo para la Comuna 13, que desde comienzos de 2024 se encuentran sin un espacio cercano y accesible para la atención primaria de la salud, tras el cierre del Centro Médico Barrial (CMB) N° 26, que estaba ubicado en Guayra 2193 en el barrio de Núñez. La falta de alternativas locales puso en evidencia las falencias estructurales del sistema de salud pública porteño: escasez de profesionales, pocos recursos y una creciente sobrecarga en las guardias hospitalarias.
Historia de un reclamo
Por iniciativa del radicalismo comunal y con el apoyo de vecinos de la zona más el acompañamiento del arco político local, se llevaron adelante reuniones con la Junta Comunal y el Consejo Consultivo Comunal, se presentaron notas formales a las autoridades solicitando la restitución del servicio, y se propusieron inmuebles estatales ociosos para la instalación de un nuevo centro. La campaña incluyó también una recolección de firmas en los tres barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y logró que la Legislatura Porteña aprobara por unanimidad un proyecto de la diputada Manuela Thourte, presidenta del Bloque Evolución Radical, instando al Gobierno de la Ciudad a instalar un CeSAC en la Comuna 13.
