Gustavo Cerati y el barrio de Belgrano tienen algo en común. En el día que cumpliría 66 años, recordamos a este gran músico. En 1982, junto a Héctor “Zeta” Bosio, comenzó a proyectar la formación de una banda. Conocieron a Charly Alberti (baterista) y formaron Soda Stereo. La banda se inició en Belgrano, en la zona conocida como “Barrio River”. En sus comienzos, ensayaban en una de las habitaciones de la casa donde vivía la familia Alberti, ubicada en Victorino de la Plaza y Barilari (En el año 2018, se descubrió una placa en la casa donde nació la banda). Años más tarde, entre 1989 y 1997, el mítico líder de la banda vivió en un edificio del barrio de Belgrano (Av. Figueroa Alcorta y Basabilvaso).

En mayo de 1997, Soda Stereo anunció oficialmente su separación. Su “último concierto” lo hicieron en el Estadio Monumental, que también está ubicado en el barrio de Belgrano. De ahí en más, Gustavo continuó su carrera como solista. Entre 2002 y 2003, Cerati vivió en Coghlan, un barrio lindero a Belgrano, en una casa ubicada en Av. Congreso al 3700. Hoy en día esta casa es noticia, por los restos óseos hallados en el terreno lindero.

Soda Stereo tuvo su reencuentro en Belgrano, en la cancha de River, en el año 2007 en un recital que denominaron: “Me verás volver”. El 04 de septiembre de 2014, Gustavo Cerati falleció. Estaba internado en una clínica de un barrio vecino de Belgrano (ALCLA – Vuelta de Obligado al 3100) desde el 24 de octubre del 2010. Era común ver desfilar a sus fans dejando palabras de aliento en una pared ubicada frente a la clínica, con la ilusión que despertara del sueño.

