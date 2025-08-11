En La Pampa y Cabildo estaba Manhattan, una confitería histórica del barrio de Belgrano. Al ver el lugar cerrado, los vecinos empezaron a manifestar su preocupación:
- “El barrio no va a ser el mismo sin esa cúpula”.
- “La confiteria hace mucho que estaba deteriorada”.
- “Es una pena porque era un excelente lugar”.
- “Que tristeza, ojalá mantengan el estilo arquitectónico de nuestro hermoso barrio”.
- “Ojalá alguien la recupere”.
- “¿Demolerán o reformarán para reabrirlo?”.
- “La Av. Cabildo es una lágrima, es hora de que se modernice un poco”.
- “Seguramente lo van a demoler y construir una torre gigante”.
- “El negocio inmobiliario puede más que todo”.
