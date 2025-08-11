En La Pampa y Cabildo estaba Manhattan, una confitería histórica del barrio de Belgrano. Al ver el lugar cerrado, los vecinos empezaron a manifestar su preocupación:

“El barrio no va a ser el mismo sin esa cúpula”.

“La confiteria hace mucho que estaba deteriorada”.

“Es una pena porque era un excelente lugar”.

“Que tristeza, ojalá mantengan el estilo arquitectónico de nuestro hermoso barrio”.

“Ojalá alguien la recupere”.

“¿Demolerán o reformarán para reabrirlo?”.

“La Av. Cabildo es una lágrima, es hora de que se modernice un poco”.

“Seguramente lo van a demoler y construir una torre gigante”.

“El negocio inmobiliario puede más que todo”.

