Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Av. Cabildo Belgrano Comercios Comercios de Belgrano Comuna 13 Vecinos

La Pampa y Cabildo

Ago 11, 2025 #Av. Cabildo, #Belgrano, #Comuna 13, #La Pampa y Cabildo, #Manhattan, #Vecinos
La Pampa y Cabildo

En La Pampa y Cabildo estaba Manhattan, una confitería histórica del barrio de Belgrano. Al ver el lugar cerrado, los vecinos empezaron a manifestar su preocupación: 

  • “El barrio no va a ser el mismo sin esa cúpula”.
  • “La confiteria hace mucho que estaba deteriorada”.
  • “Es una pena porque era un excelente lugar”.
  • “Que tristeza, ojalá mantengan el estilo arquitectónico de nuestro hermoso barrio”.
  • “Ojalá alguien la recupere”.
  • “¿Demolerán o reformarán para reabrirlo?”.
  • “La Av. Cabildo es una lágrima, es hora de que se modernice un poco”.
  • “Seguramente lo van a demoler y construir una torre gigante”.
  • “El negocio inmobiliario puede más que todo”. 

Comercios

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La Pampa y Cabildo”

Entrada relacionada

Centro de Salud en Colegiales

Barrio de Belgrano con sus comercios

A la hora señalada en el Museo Sarmiento

Te has perdido

Archivo Av. Cabildo Belgrano Comercios Comercios de Belgrano Comuna 13 Vecinos

La Pampa y Cabildo

11 agosto, 2025 admin
Archivo Colegiales Salud

Centro de Salud en Colegiales

10 agosto, 2025 admin
Barrio de Belgrano Belgrano Clasificados Comercios

Barrio de Belgrano con sus comercios

10 agosto, 2025 admin
Archivo Cine gratis Museos

A la hora señalada en el Museo Sarmiento

9 agosto, 2025 admin