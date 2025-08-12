El subte en Villa Urquiza tiene dos estaciones, Echeverría y Juan Manuel de Rosas, que se inauguraron hace doce años (el 26 de Julio de 2013). El tramo inaugurado de la Línea B de Subterráneos, tiene una extensión de 1,6 km, desde la Avenida de los Incas hasta la calle Roosevelt, bajo la Avenida Triunvirato, y da a los pasajeros que utilizan habitualmente el ferrocarril Mitre la posibilidad de combinar con la línea B a través de la estación Justo José de Urquiza.
En las estaciones colocaron ascensores, escaleras mecánicas, guía de prevención y de peligro, señalización táctil y pasamanos con señalética en sistema Braille. Paralelamente, se construyó un espacio de cochera-taller que corre por debajo de Triunvirato y se extiende entre Roosevelt e Iberá, con una longitud aproximada de 700 metros.
Renovación en la línea B
Se viene la renovación en la línea B del subte. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) adjudicó la licitación para la renovación completa de la flota. Se comprarán 174 coches cero kilómetro. Esto permitirá mejorar la frecuencia y el confort de la línea que más pasajeros transporta, con un promedio de 180.000 usuarios diarios. Al estandarizar el material rodante en la línea mejorará la operatividad, el servicio y agilizará los procesos de mantenimiento.
Además de aire acondicionado, tendrán cámaras de seguridad, un sistema de información para los pasajeros incorporado (visual y auditivo), iluminación led antivandálica, asientos longitudinales y estarán preparadas para funcionar con un sistema de señales como el instalado en las líneas D y H, con mejores condiciones de seguridad.
Se estima que la primera formación entrará en servicio durante el primer trimestre del año 2027. Las nuevas unidades van a reemplazar a los coches Mitsubishi que tienen, en promedio, 60 años de antigüedad, y a los CAF 6000 que tienen una antigüedad de más de 20 años. Además, se realizarán obras de infraestructura necesarias para acompañar el proceso de modernización: se incrementará la potencia de 600 a 1.500 voltios, lo que significará la incorporación de tecnología más moderna, eficiente y sustentable. También se renovarán las vías y aparatos de vía.
