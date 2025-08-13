Ayer, martes 12 de agosto de 2025 poco después de las 13 horas, los vecinos se alarmaron por la presencia de fuego en el barrio de Belgrano. Por tal motivo, los Bomberos de la Ciudad se trasladaron a la esquina de Juramento y O Higgins. El fuego se desarrolló en la cavidad que aloja el motor de un Renault Clio. Antes del arribo de los Bomberos, el propietario del vehículo había extinguido el fuego mediante el empleo de baldes con agua. Para finalizar, los Bomberos realizaron una inspección, tomaron los datos correspondientes y se retiraron.
Otro hecho similar sucedió el miércoles 06 de agosto cuando se incendió un Audi A4 en Conde y Blanco Encalada.
