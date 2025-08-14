Desde el jueves 17 de julio de 2025, en algunos tramos, permanecen cerradas al tránsito la Avenida Crisólogo Larralde y la calle Vuelta de Obligado debido a las obras hidráulicas que se están realizando para prevenir inundaciones y para que los barrios de Núñez, Saavedra y Belgrano estén mejor preparados ante lluvias intensas. Debido a esto, se producen algunas complicaciones en el tránsito.

Reparaciones

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Obras hidráulicas”