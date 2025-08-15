El Gobierno Porteño está implementando el Plan Integral de Control de Plagas en la ciudad. Han realizado 94.135 operativos de desratización en 2024 y más de 60.028 a lo largo de este año. Los vecinos pueden realizar sus solicitudes de higiene a través Boti, el WhatsApp de la Ciudad, Gestión Colaborativa, la aplicación miBA o llamando al 147.

Según informó el Ministerio de Espacio Público e Higiene, están realizando operativos regulares de desratización en la vía pública y espacios verdes, como también en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tales como bibliotecas, centros culturales, museos, teatros, cementerios y distintos edificios públicos. Además, monitorean permanentemente los focos con equipos especializados.

El fenómeno de los roedores urbanos es estructural en cualquier gran urbe del mundo, pero no hay indicios de que en Buenos Aires se haya agravado en el último tiempo.

Los trabajos de desratización se efectúan todos los días del año y son reforzadas en época estival, ya que, por distintas razones, los roedores e insectos suelen proliferar con mayor facilidad en ese momento del año. Los roedores se sienten atraídos por los desechos residuales que con las altas temperaturas se descomponen fácil y rápidamente. Por eso, siguiendo esta línea, es que se le pide a los vecinos saquen la basura de 19 a 21 hs, todos los días menos los sábados, y la dejen en bolsas cerradas dentro de los contenedores negros o grises más cercanos a su domicilio. De esta manera, la basura queda menos tiempo en la calle y se evitan los residuos diseminados que atraen la presencia de este tipo de plagas.

Opinión de los vecinos sobre el control de plagas en la ciudad

Una vecina nos envió un video que publicamos en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) junto con el siguiente mensaje: “El domingo a la tardecita estaba paseando por la Plaza Manuel Belgrano (Juramento y Vuelta Obligado) cuando de repente observé unas ratas. Pido a la Comuna 13 que nos cuide, así podemos pasear por nuestras plazas sin cruzarnos con ratas”.

Otros vecinos que vieron esta publicación, opinaron lo siguiente:

“En Barrancas de Belgrano, está lleno de ratas. Un día conté 7 juntas”.

“Todo el tiempo se ve comida tirada. Así siempre va a haber roedores”.

“Con la basura tirada al lado del contenedor, las ratas se hacen un festín”.

“El problema es la basura. Los contenedores que hay no son suficientes, se llenan muy rápido”.

“Un especialista me dijo una vez que las plagas no se exterminan, se controlan. Hay más ratas que gente, en general, en todo el mundo”.

