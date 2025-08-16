Este domingo 17 de agosto a las 14 y 16:30 horas se proyectará: Shane el desconocido en el Museo Sarmiento (Cuba 2079), una película del año 1953 dirigida por George Stevens. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Sinópsis
Estado de Wyoming, a finales del siglo XIX. Shane (Alan Ladd), un hastiado pistolero, llega a la granja de los Starretts, un matrimonio con un hijo que, al igual que los demás campesinos del valle, se encuentra en graves dificultades, pues el poderoso ganadero Rufus Ryker pretende apoderarse de sus tierras. Cuando Ryker se entera de que Shane es un hábil pistolero, le propone que trabaje para él. Ante su negativa, contrata a Jack Wilson, un peligroso asesino a sueldo.
Ciclo de cine
Durante el mes de agosto el ciclo de cine “los westerns de Hollywood” se presentará en el Museo Sarmiento. Un género cinematográfico clásico que representa la vida en el viejo oeste de Estados Unidos. Este género, que tuvo su apogeo entre 1940 y 1960, y que se nutrió de hechos históricos y de leyendas populares, aborda conflictos de frontera, por entonces representada por el mítico Salvaje Oeste, una región hostil y casi desértica, donde los sufridos pioneros convivían con toda una gama de personajes de la peor calaña.
