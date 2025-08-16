Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Cine gratis Museos

Shane el desconocido

Ago 16, 2025 #Cine, #Cine en el Museo Sarmiento, #Cine Gratuito, #Gratis, #Museo, #Museo Sarmiento
Shane el desconocido

Este domingo 17 de agosto a las 14 y 16:30 horas se proyectará: Shane el desconocido en el Museo Sarmiento (Cuba 2079), una película del año 1953 dirigida por George Stevens. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función. 

Sinópsis

Estado de Wyoming, a finales del siglo XIX. Shane (Alan Ladd), un hastiado pistolero, llega a la granja de los Starretts, un matrimonio con un hijo que, al igual que los demás campesinos del valle, se encuentra en graves dificultades, pues el poderoso ganadero Rufus Ryker pretende apoderarse de sus tierras. Cuando Ryker se entera de que Shane es un hábil pistolero, le propone que trabaje para él. Ante su negativa, contrata a Jack Wilson, un peligroso asesino a sueldo.

Ciclo de cine

Durante el mes de agosto el ciclo de cine “los westerns de Hollywood” se presentará en el Museo Sarmiento. Un género cinematográfico clásico que representa la vida en el viejo oeste de Estados Unidos. Este género, que tuvo su apogeo entre 1940 y 1960, y que se nutrió de hechos históricos y de leyendas populares, aborda conflictos de frontera, por entonces representada por el mítico Salvaje Oeste, una región hostil y casi desértica, donde los sufridos pioneros convivían con toda una gama de personajes de la peor calaña.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Shane el desconocido en el Museo Sarmiento”

Entrada relacionada

Control de plagas en la ciudad

Obras hidráulicas

Fuego en el barrio de Belgrano

Te has perdido

Archivo Cine gratis Museos

Shane el desconocido

16 agosto, 2025 admin
Archivo Contro de Plagas Limpieza

Control de plagas en la ciudad

15 agosto, 2025 admin
Archivo Inundaciones Obras Tránsito

Obras hidráulicas

14 agosto, 2025 admin
Archivo Automóviles Autos Barrio de Belgrano Belgrano Bomberos Incendio

Fuego en el barrio de Belgrano

13 agosto, 2025 admin