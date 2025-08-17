Mi Belgrano

Turno en el Pirovano

Ago 17, 2025
Pirovano

Parece que conseguir un turno en el Pirovano no es una tarea sencilla. Reproducimos, a continuación, un reclamo enviado por una vecina.

“Es una vergüenza la atención para sacar turno en hospitales, ya sea por el Boti o por el 147. Directamente, no hay turnos disponibles para ninguna especialidad, solo para clínica médica. Necesito hacerme un electro y ver a la dermatóloga. Y mi hijo, un turno en Urología. Es una tristeza, vivimos a 4 cuadras del Pirovano y no podemos concurrir ahí”.

Salud

