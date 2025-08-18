Mi Belgrano

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

Aquí encontrás los avisos clasificados del barrio de Belgrano y alrededores. Los comerciantes, emprendedores, vendedores y profesionales que quieran a dar a conocer su producto o servicio, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Abogados

  • DR. NICOLÁS CORBETTO: Contratos, sociedades, trámites IGJ, alimentos, régimenes de comunicación, sucesiones y divorcios. Lo pueden contactar por Email: nrcorbetto@hotmail.com o por WhatsApp: 9 236 4657635.
  • DRA. BELMARTINO & DELLAVECCHIA: Estudio Jurídico de las Dras. Belmartino & Della Vecchia. Excelencia en ejercicio de sus Derechos. ATENCIÓN TELEFÓNICA: 11 4538 8636. Consultas jueves de 15 a 18 horas en La Pampa 2029 entre Arcos y O ´Higgins, Local 17, Galería Beldomus, Barrio de Belgrano. CIVIL: SUCESIONES – CONTRATOS – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES – ALQUILERES – DESALOJOS – COBROS EXPENSAS. TAMBIÉN LABORAL: DESPIDOS – ART.

Agrimensores en los Clasificados del barrio de Belgrano

  • INGENIERO AGRIMENSOR JOSÉ MARÍA SEOANE (MATRÍCULAS: 2910 – PCIA. BS. AS. 3634 – CABA: Agrimensura y topografía. Estados parcelarios (Caba y Provincia de Buenos Aires). Planos de mensura (Caba y Provincia de Buenos Aires). Abarcamos todo el AMBA. Mar del Plata – Necochea. Si buscás un Ingeniero Agrimensor, comunicate por Instagram: @geomedicion o por Email: geomedicion@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6375-5577.

Consorcios

  • MIHURA: Administración de Consorcios en Belgrano. Resoluciones deudas ARCA – Suterh – Juicios. Asesoramiento permanente. Control estados contables y gastos. Para más información los pueden contactar por Email: admconsorciosmihura@hotmail.com o por WhatsApp: 11 6487 6031.
  • YEANNES: Administración de Consorcios Yeannes. Consultas y solicitudes al E-mail: albertyeannes@gmail.com o pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5003-3966 de lunes a jueves de 10 a 16 horas.
  • DF: Administración de Consorcios. Honestidad y eficiencia en la ejecución. Para más información pueden contactarse por Email: denisefridman@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-3427-8080.
  • GRUPO METROPOLITANO: Seguridad y vigilancia integral privada. Consorcios, Bancos, Oficinas, Fábricas, Sanatorios, Comercios, etc. Para más información pueden enviar un Email a: ventas-gms@outlook.com o llamar por teléfono: 11-4373-4733.
  • FIDES: Tu administrador de consorcio de confianza. Podés contactarlos por Email: adm@fides.ar o por WhatsApp al: 11-5418-2247.

Café

  • CAFÉ LOS LAURELES: En Cuba 3309, Núñez. Para más información los pueden seguir en Instagram (@cafeloslaurelesba).
  • ZIA DORITA: Vení a degustar un rico café con una sabrosa pastelería, promos inigualables y los helados artesanales más cremosos y exquisitos en la esquina más dulce de Belgrano. Echeverría 2599 esquina Amenábar. Para más información visitá el Instagram: @ziadorita o envía un mensaje por WhatsApp al: 11-3831-7578.

Contadores en los Clasificados del barrio de Belgrano

  • CONTADORA PAULA LARES RODRÍGUEZ (Mat: Tomo 409 – Folio 147): No pagues impuestos de más. Liquidación de nómina, convenios, contratos, inspecciones, sociedades, auditorías contables. Para más información podés contactarla por Email: ciacontables@gmail.com o por Instagram: @plrcontables o por WhatsApp: 11-6475-5422.

Delivery

  • GRAN PARRILLA CRAMER: Av. Ricardo Balbin 2782. Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas. Comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.
  • LA HOLANDESA: La fiambrería del Bajo Belgrano. Está ubicada en Migueletes 1984. Su teléfono: 4787-5533.
  • EL VIEJO TIMÓN: Pescadería en Villa Urquiza (DR. P. RIVERA 5300) que ofrece pescado fresco todos los días. Se realizan ENVÍOS A DOMICILIO SIN CARGO DE 10 A 13 HORAS. Pueden comunicarse por Teléfono al: 4524-7404 o por WhatsApp al: 11-2389-3006.

Farmacias

  • FARMACIA SUPERI: Está ubicada en La Pampa y Superí. Realiza envíos a domicilio. Consultas o pedidos por WhatsApp al: 11-6802-0346.
  • FARMACIA PLAZA ALBERTI: Recetas magistrales y homeopatía. Los pueden contactar por Email: farmaciaplazaalberti@gmail.com o por teléfono: 4782-3112.
  • FARMACIA WASHIGTON: Obras sociales. Tarjetas de Crédito. Laboratorio. Envíos a domicilio. La Pampa 4000. Se pueden contactar por teléfono: 4555-7454 o 4553-5913.

Fumigación

  • INCA-PLAG: Te brinda presupuestos en el acto para el control de plagas. Fumigación contra insectos y roedores. Para más información los podés contactar por Email a: incaplag@gmail.com o por WhatsApp al 11 5334-1471.
  • CONTROL DE PLAGAS: Desinfección y desratización. Desinsectación. Colocación de redes. Flejes para murciélagos. Matafuegos, planes de evacuación. Señalética. Auditorías en control de plagas. Limpieza de tanques de agua. Análisis fisicoquímico y bacteriológico. Los pueden contactar por Email: info@manquel.com.ar o por WhastApp: 11 5738 7732.

Mascotas en los Clasificados del barrio de Belgrano

  • EL PERRO VERDE: Servicio integral para la atención de las mascotas. Consultas clínicas y de especialidad. Diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el Instagram: @veterinaria_el_perro_verde o comunicarse por WhatsApp al: 15-6736-4849.
  • VET CARE: Cuidados veterinarios. También consultas presenciales con turno programado, visitas a domicilio y consultas por videollamada. Para más información, consultar por Instagram: @vetcare.ar o por WhatsApp: 11-6210-0806.
  • PELUQUERÍA CANINA GOLDEN DOGS: Ubicada en Av. Roosevelt 5271 en el barrio de Villa Urquiza. Además funciona como Veterinaria y Pet Shop. Allí se pueden adquirir alimentos y accesorios para nuestros peludos. El horario de atención es de Lunes a Viernes de 10 a 20 horas y los Sábados de 10 a 14 horas. Para más información se pueden comunicar con la peluquería Canina Golden Dogs por WhatsApp al: 11-3419-9929.

Psicólogos

  • LICENCIADA Y PROFESORA ADRIANA CABRERA: Brinda orientación y tratamiento para adolescentes y adultos. Niveles de Atención Inmediata. Honorarios acordados. Atención on line. Para más información la pueden contactar por Email: adriana.cabrera@bue.edu.ar o por WhatsApp: 11 3430 9337.
  • ATENCIÓN PSICOLÓGICA (MN: 53.775): Virtual y presencial para adolescentes y adultos. Se realizan también evaluaciones psicodiagnósticas. Un espacio donde se brinda contención, escucha y acompañamiento. No dudes en consultar si algo te hace pregunta o aqueja. Consultar por Email: laurabellinipsi@gmail.com o por WhatsApp: 15 4939 9755.
  • LIC. ALEJANDRA INÉS GRECO (MN: 72794): Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por por Instagram: @proyecto_atenea o por WhatsApp: 11-5047-1680. 
  • ALQUILER DE CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS: Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información se pueden contactar por Email: lilianav468@gmail.com o por WhatsApp: 11-5927-3670.
  • LICENCIADA ADRIANA LISONDO: Consultas por Email: licenciadalisondo@hotmail.com o por WhatsApp: 11-5127-8094.

Service en los Clasificados del barrio de Belgrano

  • SERVICE: GV ofrece service instalación reparación y mantenimiento. GAS, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, REPARACIÓN DE HELADERAS, LAVARROPAS, SECARROPAS MICROONDAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO. GASISTA MATRICULADO. Para solicitar el service pueden comunicarse por WhatsApp al: 11-3323-5269 / 11-5979-4305.
  • FREIRE: Servicio técnico de Aire Acondicionado. También reparan lavarropas, secarropas y heladeras comerciales. Para más información los pueden contactar al Email: serviciotecnicofreire1@gmail.com o por WhatsApp al 15-6993-4266.

Servicios

  • FLETES: El servicio de fletes más rápido y seguro. Viajes al Interior, Capital y Gran Buenos Aires. Para más información consultar por WhatsApp al: 11-5727-0865.
  • GESTORÍA: Especializada en trámites automotores de todo tipo. Turnos en 24 horas. Contactalos por WhatsApp al 11 6135-4115 / 11 3796-1704.
  • CARPINTERO: La solución para todas las cuestiones de carpintería. Si busca un carpintero a domicilio, no dudes en contactar a Carlos: 11 5857-4249.
  • MESADAS: Todo tipo de trabajo con mármoles a domicilio. Agujeros para griferías. Filtros. Dosificador. Trasforo para anáfe. Cambios de bachas. Cortes de mesada para espacio de heladera, cocina, lavarropas. Pegado de bachas. Para más información consultar por Instagram: @alegremarmoles o por WhatsApp: 11-4438-8711.
  • CORTINAS: Venta y colocación de cortinas. Urgencias las 24 horas. Reparación de todo tipo de cortinas: Maderas, plásticas, aluminio, rollers, blackout, soul, screen, americanas. Colocación de motores sin rotura de pared. Reductores de peso, cambio de cintas, ejes, poleas, enrrolladores, etc. Para la venta y colocación de cortinas consultá por Email: pauloariascortinas@hotmail.com o por WhatsApp: 11-6198-2698.
  • ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA: Instalaciones eléctricas y cambio de luminarias. Reparación de cortocircuitos. Reparación y mantenimiento de cañerías. Mantenimiento general. Para más información, visitá el Instagram @solucioneswalter o podés contactar a Walter por WhatsAp al 11-5042-0992.
  • ALFOMBRAS: Lavado de alfombras, moquette, colchones, sillas, sillones, respaldos de camas. También, tapizado de cuero, nutrición e hidratación. Para más información pueden consultar por Email: edsclean@gmail.com o por WhatsApp: 11-6498-4445.

