El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está analizando la posibilidad de crear un nuevo Paso Bajo Nivel en Villa Urquiza. Desde el Ministerio de Infraestructura Porteño encomendaron a la empresa Autopistas Urbanas SA, la realización de los Anteproyectos, Estudios complementarios y Estudios técnicos de Impacto.
Ambiental para el emplazamiento de un Paso Bajo Nivel en el cruce de la Av. Álvarez Thomas con las vías del ferrocarril Mitre, ramal José León Suárez. Actualmente, los automovilistas que circulan por Monroe, pueden evitar la barrera de Álvarez Thomas, siguiendo una cuadra y cruzando las vías por el Paso Bajo Nivel de Pacheco.
