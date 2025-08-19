El pasado domingo 17 de agosto de 2025 por la tarde, a las 18.30 horas, River y Godoy Cruz se enfrentaron en el estadio Monumental. El dispositivo a cargo de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos, se extendió durante toda la jornada. La Policía de la Ciudad desplegó amplios operativos de prevención. Se demoraron a 49 trapitos, uno de ellos al ser reiterante quedó a disposición de la Justicia. Además, se labraron actas contravencionales por distintas infracciones:

Por el artículo 110 que sanciona a aquellas personas que intentan ingresar sin entrada.

Por producir avalanchas o aglomeración de público.

