Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

River y Godoy Cruz

Ago 19, 2025
River y Godoy Cruz

El pasado domingo 17 de agosto de 2025 por la tarde, a las 18.30 horas, River y Godoy Cruz se enfrentaron en el estadio Monumental. El dispositivo a cargo de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos, se extendió durante toda la jornada. La Policía de la Ciudad desplegó amplios operativos de prevención. Se demoraron a 49 trapitos, uno de ellos al ser reiterante quedó a disposición de la Justicia. Además, se labraron actas contravencionales por distintas infracciones:

  • Por el artículo 110 que sanciona a aquellas personas que intentan ingresar sin entrada.
  • Por producir avalanchas o aglomeración de público. 

River y Godoy Cruz

19 agosto, 2025 admin
