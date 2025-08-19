Adquiriendo nuestra suscripción digital por sólo $3.000 por trimestre, participás del sorteo en el barrio de Belgrano y alrededores. La suscripción digital a Mi Belgrano te brinda los siguientes beneficios:
Incluye una publicación para promocionar tu comercio, tu empredimiento o tus servicios profesionales, en la siguiente página: Clasificados-del-barrio-de-belgrano
En el sorteo en Mi Belgrano, podés elegir participar por los siguientes premios:
- Publicidad gratuita de 5×10 Blanco y Negro en el diario Mi Belgrano (Papel y Digital).
- Publicidad gratuita en nuestra Web y Redes Sociales.
- Filmación, edición y publicación de un video promocional de un emprendimiento, comercio o servicio.
- Filmación, edición y publicación de un video familiar de regalo (Para un cumpleaños, aniversario, etc).
- Digitalización de tus fotos de papel, las cuáles las convertimos en un álbum digital o un video.
Formas de suscripción:
- Enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com
- Mandando un mensaje por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Completando el siguiente formulario:
Recomendaciones para los lectores de «Sorteo en el barrio de Belgrano y alrededores«
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados de Profesionales, de Emprendedores, de Servicios, de Cursos, de Talleres, de Compra, de Venta, Etc, suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.
- Si te gusta Mi Belgrano y querés ayudarnos a crecer cada día más, podés hacer tu aporte por Mercado Pago: Aporte de $1000 o por Paypal: Aporte con Paypal.