Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Sorteos Suscripción

Sorteo en el barrio de Belgrano y alrededores

Ago 19, 2025 #Barrio de Belgrano, #Clasificados, #Mi Belgrano, #Sorteos, #Suscripción
Sorteo en el barrio de Belgrano

Adquiriendo nuestra suscripción digital por sólo $3.000 por trimestre, participás del sorteo en el barrio de Belgrano y alrededores. La suscripción digital a Mi Belgrano te brinda los siguientes beneficios:

Incluye una publicación para promocionar tu comercio, tu empredimiento o tus servicios profesionales, en la siguiente página: Clasificados-del-barrio-de-belgrano

En el sorteo en Mi Belgrano, podés elegir participar por los siguientes premios:

  • Publicidad gratuita de 5×10 Blanco y Negro en el diario Mi Belgrano (Papel y Digital).
  • Publicidad gratuita en nuestra Web y Redes Sociales.
  • Filmación, edición y publicación de un video promocional de un emprendimiento, comercio o servicio.
  • Filmación, edición y publicación de un video familiar de regalo (Para un cumpleaños, aniversario, etc).
  • Digitalización de tus fotos de papel, las cuáles las convertimos en un álbum digital o un video.

Formas de suscripción:

Recomendaciones para los lectores de «Sorteo en el barrio de Belgrano y alrededores«

Entrada relacionada

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

Barrio de Belgrano con sus comercios

Computación para Adultos Mayores

Te has perdido

Archivo Barrio River Deportes Policiales River

River y Godoy Cruz

19 agosto, 2025 admin
Clasificados Sorteos Suscripción

Sorteo en el barrio de Belgrano y alrededores

19 agosto, 2025 admin
Archivo Comuna 12 Paso Bajo Nivel Villa Urquiza

Nuevo Paso Bajo Nivel en Villa Urquiza

18 agosto, 2025 admin
Abogados Cafeterías Clasificados Comercios Delivery Farmacias Mascotas Profesionales Psicólogos Service Servicio Técnico Servicios

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

18 agosto, 2025 admin