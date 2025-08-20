Gestión de inventario: errores que cuestan y cómo evitarlos

Muchas distribuidoras operan bajo presión constante: los pedidos entran y salen en ciclos cada vez más cortos, las exigencias de los comercios crecen, y los márgenes siguen ajustándose. En ese contexto, la gestión del inventario no es un tema administrativo: es un factor operativo que impacta directamente en las ventas, el servicio y la rentabilidad.

Errores comunes que se repiten más de lo que deberían

Aunque cada empresa tiene su propia dinámica, hay errores que aparecen con frecuencia en operaciones que manejan productos de consumo masivo y no tienen una estructura sólida para el control del inventario. Estos son algunos de los más habituales:

Desconocimiento del inventario real: Muchas veces, lo que aparece en el sistema no coincide con lo que está en el depósito. Esta diferencia suele deberse a registros mal realizados, movimientos no documentados o errores al momento del picking.

Almacenamiento sin criterio de rotación: Distribuidoras que manejan productos perecederos muchas veces no aplican correctamente la lógica FIFO (first in, first out). Esto provoca que productos más antiguos queden en el fondo, y se vendan primero los más nuevos, generando pérdidas por vencimiento.

Falta de alertas tempranas: No contar con mecanismos para detectar productos con baja rotación, bajo stock o fechas próximas a vencer impide tomar decisiones a tiempo. Esto es especialmente crítico cuando se trabaja con promociones o grandes volúmenes.

Categorización deficiente: Cuando los productos no están clasificados correctamente, se vuelve más difícil priorizar qué controlar con más frecuencia. En operaciones con muchos SKUs, no todos los productos merecen el mismo nivel de atención.

Dependencia excesiva del personal para recordar ubicaciones: En operaciones sin una estructura de ubicaciones fija, la experiencia del personal se vuelve indispensable para encontrar productos. Esto genera dependencia, mayor riesgo de error, y tiempos de preparación más lentos.

Cómo identificar si hay problemas de fondo en el inventario

Más allá de los errores visibles, hay ciertos síntomas que indican que la gestión de inventario podría estar afectando la rentabilidad sin que sea evidente:

Los vendedores reciben quejas recurrentes por entregas incompletas o cambios de último momento.

Hay productos que se vencen en el depósito, incluso en categorías con buena demanda.

El equipo de compras ordena productos que ya estaban en stock, simplemente porque nadie lo sabía.

Se genera sobrestock en ítems que no se venden, mientras faltan otros esenciales.

Los tiempos de armado de pedidos son excesivos o muy variables según quién los prepare.

Si alguno de estos puntos aparece de forma regular, es probable que haya oportunidades de mejora en los procesos de inventario que impactan en costos logísticos, satisfacción del cliente y eficiencia operativa.

Qué prácticas concretas ayudan a evitar estos errores

El orden y la precisión no dependen exclusivamente de sistemas complejos. Muchas mejoras pueden implementarse con procedimientos claros y consistentes. Aquí van algunas buenas prácticas que marcan una diferencia concreta:

Implementar un conteo cíclico por categorías

En lugar de hacer un inventario general cada tanto (lo que interrumpe la operación), muchas empresas adoptan un sistema de conteos parciales regulares. Por ejemplo, se puede contar semanalmente la categoría de productos de mayor rotación, y una vez al mes otras menos críticas. Esto reduce el margen de error y permite corregir desvíos sin frenar la operación.

Estandarizar el layout del depósito

Asignar ubicaciones fijas para cada familia de productos, y usar señalización visible, ayuda a reducir los errores en la preparación de pedidos. Esto es especialmente útil cuando se trabaja con productos similares o presentaciones múltiples.

Automatizar alertas simples

Incluso con herramientas básicas como Google Sheets o tableros en Excel, es posible establecer alertas automáticas que señalen productos con stock bajo, fechas próximas a vencer o ventas por debajo del promedio esperado.

Priorizar el control sobre los productos de alta rotación o valor

No todos los ítems requieren el mismo esfuerzo de seguimiento. Concentrar recursos en aquellos productos que representan el mayor volumen de ventas o las mayores pérdidas potenciales permite optimizar el trabajo.

Capacitar al personal logístico más allá de lo operativo

Una persona que entiende por qué importa una rotación adecuada o qué impacto tiene una preparación errónea, trabaja con mayor atención y compromiso. Invertir en capacitación básica no técnica genera mejoras visibles en poco tiempo.

El rol de la tecnología como soporte, no como solución mágica

La tecnología no resuelve problemas si no hay procesos claros, pero sí permite escalar buenas prácticas y evitar que el control dependa de la memoria del equipo o de planillas que se pierden. Muchas distribuidoras están incorporando un software de gestión que les permite ordenar los flujos de inventario, conectar información entre áreas y automatizar controles clave.

No se trata de implementar un sistema complejo desde el día uno. Muchas herramientas permiten empezar por módulos simples, como:

Registro automatizado de ingresos y egresos.

Asignación de ubicaciones y códigos de barras.

Alertas por bajo stock o vencimientos cercanos.

Reportes de productos con baja rotación.

El diferencial no está solo en la tecnología, sino en cómo se adapta a la lógica operativa del negocio. Si el sistema refleja la forma real de trabajar, su adopción fluye naturalmente. Si intenta forzar una estructura ajena, termina generando resistencia o subutilización.