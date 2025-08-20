Este miércoles 20 de agosto de 2025, Villa Pueyrredón cumple 118 años. Actualmente este barrio pertenece a la Comuna 12 junto a Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra. Está limitado por las siguientes calles: Salvador María del Carril, Avenida De los Constituyentes, Avenida Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), vías del FF.CC. Mitre (ramal Suárez) y Campana.
Las tierras que eran de propiedad de don Manuel Santiago Altuve, y dependientes del partido de San Martín, se incorporaron a los límites de Buenos Aires cuando en febrero de 1888 se aprobó el nuevo plano de la ciudad. En estas tierras se encontraba la estación Kilómetro 14 del Ferrocarril Central Argentino, la que en 1907 recibió la denominación de Pueyrredón, en homenaje al brigadier general Juan Martín de Pueyrredón.
El 20 de agosto marca el aniversario del barrio, establecido por la asamblea vecinal organizada por Enrique Pereda, fundador y primer presidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Pueyrredón.
Desde su creación, Villa Pueyrredón ha sido un lugar conocido por su encanto y su fuerte sentido de comunidad. Con el predominio de sus casas bajas y la tranquilidad de sus calles. Con infinidad de comercios ubicados sobre la Av. Mosconi, Nazca y Artigas.
Recuerdos
Muchos recuerdan un lugar emblemático del barrio, que ya fue demolido. Desde toda la ciudad, llegaban los preadolescentes que asistían a la matinée de City Hall, sobre Mosconi, a pasitos de Nazca. Un emblema de los años 90. La escalera con alfombra, en un descanso, tenía la ventanilla para comprar las entradas. Subiendo unos escalones más, se llegaba a la pista principal, con rampas en sus laterales.
La pandemia de covid provocó que durante un año y medio estuviera cerrado por las restricciones sanitarias. Los propietarios tenían que seguir pagando sueldos y gastos fijos, además del alquiler, por eso decidieron dejar el lugar. Los dueños del inmueble vendieron el predio a una desarrolladora inmobiliaria. Cuentan los vecinos, que por las noches, se escuchan ruidos y música al pasar por el lugar. Dicen que son los fantasmas de City Hall, que no paran de bailar.
