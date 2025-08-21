Entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto de 2025, los vecinos reportaron 3 árboles caídos en el barrio de Belgrano. El día martes, alrededor de las 20 horas, cayó un árbol sobre el techo de un auto, en la esquina de Blanco Encalada y Vidal. Mientras que el miércoles cayó un árbol en Av. Cabildo y Virrey Arredondo y otro en Amenábar y Manuel Ugarte.

La opinión de los vecinos

Algunos vecinos que vieron las fotos y video de árboles caídos en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:

“No sé cuál es el criterio que usan para podar. En M. Ugarte (vereda impar) y Amenábar, hay dos árboles en mal estado. Vienen, miran, prometen y nada. Más de 10 años de reclamos”.

“Hace 2 años solicité que poden el árbol frente a mi casa porque tapa la luminaria en verano. Dijeron no era necesario y podaron otras ramas. El año pasado reclamé y dijeron que ya fue podado el año anterior. En fin, seguiremos a oscuras en las noches de verano”.

“Y menos mal que estuvieron por todo Belgrano, Núñez y Saavedra podando y controlando el deterioro, pero parece que ponen gente sin conocimiento”.

“El árbol que está en Zapiola y Blanco Encalada, en cualquier momento hace un desastre, y dicen que lo tienen agendado”.

“Han quitado muchos árboles sobre la Av, Cabildo estos últimos años”.

“¿Cuándo van a podar los árboles marcados en la calle Cuba entre La Pampa y José Hernandez? Nunca los podaron, las ramas llegan hasta el piso 12”.

“25 años pidiendo la poda de un árbol seco y hueco. Hace unos días lo sacaron, limpiaron todo y la vereda quedó impecable”.

“Es una pena que los que podan no tengan noción. Hay que buscar y cortar por encima de los nudos, previamente observar para que lado conviene que crezcan las nuevas ramas”.

“Hacen mal la poda, no respetan el equilibrio biológico”.

