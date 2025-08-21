Entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto de 2025, los vecinos reportaron 3 árboles caídos en el barrio de Belgrano. El día martes, alrededor de las 20 horas, cayó un árbol sobre el techo de un auto, en la esquina de Blanco Encalada y Vidal. Mientras que el miércoles cayó un árbol en Av. Cabildo y Virrey Arredondo y otro en Amenábar y Manuel Ugarte.
La opinión de los vecinos
Algunos vecinos que vieron las fotos y video de árboles caídos en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente:
- “No sé cuál es el criterio que usan para podar. En M. Ugarte (vereda impar) y Amenábar, hay dos árboles en mal estado. Vienen, miran, prometen y nada. Más de 10 años de reclamos”.
- “Hace 2 años solicité que poden el árbol frente a mi casa porque tapa la luminaria en verano. Dijeron no era necesario y podaron otras ramas. El año pasado reclamé y dijeron que ya fue podado el año anterior. En fin, seguiremos a oscuras en las noches de verano”.
- “Y menos mal que estuvieron por todo Belgrano, Núñez y Saavedra podando y controlando el deterioro, pero parece que ponen gente sin conocimiento”.
- “El árbol que está en Zapiola y Blanco Encalada, en cualquier momento hace un desastre, y dicen que lo tienen agendado”.
- “Han quitado muchos árboles sobre la Av, Cabildo estos últimos años”.
- “¿Cuándo van a podar los árboles marcados en la calle Cuba entre La Pampa y José Hernandez? Nunca los podaron, las ramas llegan hasta el piso 12”.
- “25 años pidiendo la poda de un árbol seco y hueco. Hace unos días lo sacaron, limpiaron todo y la vereda quedó impecable”.
- “Es una pena que los que podan no tengan noción. Hay que buscar y cortar por encima de los nudos, previamente observar para que lado conviene que crezcan las nuevas ramas”.
- “Hacen mal la poda, no respetan el equilibrio biológico”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Árboles caídos en el barrio de Belgrano”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados, suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.