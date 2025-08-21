Félix de Azara está ubicada en Tamborini 3948 en el barrio de Coghlan. Forma parte del programa Huellas de la Escuela, una iniciativa del Ministerio de Educación que acompaña a 12 Escuelas Centenarias de la Ciudad de Buenos Aires. Inició su actividad el 25 de febrero de 1925 en un modesto edificio de madera del barrio de Coghlan ofreciendo 1° y 2° grado en jornada simple exclusivamente para varones. Su nombre fue puesto en homenaje a un destacado naturalista, explorador y cartógrafo español del siglo XVIII. Azara dedicó más de 20 años a estudiar la flora, fauna y geografía del Virreinato del Río de la Plata. Su labor científica y su profundo conocimiento del medio natural lo convirtieron en una figura emblemática para la historia natural de Sudamérica.

La escuela estaba ubicada en el mismo solar que ocupa actualmente, pero con salida a Estomba que en 1925 era la única calle adoquinada de la zona. La estación de tren Coghlan había sido creada en 1891 pero la electricidad en la zona no llevaba más de 7 años. Su desarrollo poblacional fue impulsado por el ferrocarril, los loteos y las industrias. La escuela y su comunidad educativa crecieron rápidamente desde sus inicios, ampliando su oferta educativa, y acompañando el desarrollo del barrio y el crecimiento poblacional. En 1926 pasó de ser una “Escuela Infantil” con solo dos grados, a una “Escuela Superior” con los seis grados que componían entonces el nivel primario. Se agregaron dos casillas de madera para aumentar la cantidad de aulas.

La Asociación Cooperadora y la biblioteca escolar se crearon en 1927. La Asociación Cooperadora “Juan Bautista Alberdi”, rebautizada en 1982 con el nombre de la escuela, tuvo un rol fundamental en la comunidad educativa y en la promoción de mejoras edilicias y recursos para la escuela. La biblioteca comenzó a funcionar con pocos volúmenes, fue creciendo y en 1972 se le dio el nombre de “Carlos Florit” en homenaje al propulsor de las escuelas de jornada completa. En 2022 la biblioteca cambió su nombre a “María Elena Walsh”.

En 1940, el Consejo Nacional de Educación habilitó la entrada por la calle Guayra 3948 (hoy José P. Tamborini). En 1953 se demolió el modesto edificio original para dar paso a un edificio nuevo, acorde a las políticas de infraestructura escolar del momento. En marzo de 1956 se inauguró el actual edificio que cuenta con 14 aulas distribuidas en dos plantas, oficinas administrativas, biblioteca, salón de música, dos galerías cubiertas, amplios patios abiertos, cocina y jardín, además de cuatro pabellones sanitarios.

Fue seleccionada, en 1962, como una de las “escuelas piloto” que implementaron la modalidad de jornada completa. En los siguientes años, la escuela continuó creciendo y adaptándose a las necesidades de la comunidad. En 1965 se construyó el espacio destinado al grado de Recuperación, y sobre él, un gabinete psicopedagógico que brindaba apoyo especializado a los estudiantes. Actualmente, estos espacios han sido reutilizados para talleres de tecnología y un estudio de grabación. En 1966 se inauguró el comedor escolar, garantizando una alimentación adecuada durante la jornada completa. En 1971 incorporó la educación mixta.

Entre 1974 y 2016 funcionaron en la escuela salas del Jardín de Infantes Nucleado del distrito 15, hasta su traslado a un nuevo edificio en la calle Pedro I. Rivera 4221, como parte de la creación de la Escuela Infantil N.o 8 DE 15, lo que permitió ampliar la oferta en el nivel inicial. A lo largo de las últimas décadas, la institución fue objeto de remodelaciones y mejoras edilicias incluyendo la más reciente obra integral en 2023 que abarcó la renovación completa de los baños, aulas, talleres, galerías, patios, comedor y hall, garantizando un ambiente escolar moderno, seguro y confortable.

“Félix de Azara”, una de las escuelas centenarias, actualmente cuenta con una matrícula de 210 estudiantes que asisten en jornada completa. Provienen no solo de los barrios vecinos sino también de localidades cercanas de la provincia de Buenos Aires. Se distingue por su enfoque interdisciplinario, desarrollando proyectos integrales que atraviesan todas las áreas del conocimiento y fomentan el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la creatividad. A cien años de su fundación, sigue siendo un espacio de crecimiento, aprendizaje y comunidad, comprometida en la formación ciudadana.

Festejos

Las Escuelas Centenarias hicieron sus festejos. La Escuela Primaria Común N.° 22 D.E. 15 «Félix de Azara», ubicada en el barrio de Coghlan, celebró sus 100 años de historia con una jornada que reunió a toda la comunidad educativa, ex alumnos, vecinos y autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el ingreso al edificio, un cartel con la leyenda “100 años de bienvenidas” anticipaba el espíritu cálido de la jornada. La directora, Romina Scandella, encabezó el acto con un recorrido por la historia institucional, destacó la figura de Félix de Azara y agradeció con emoción a quienes han sido parte de la escuela durante generaciones. También repasó los principales hitos pedagógicos y edilicios, y reafirmó el compromiso con la educación pública y la construcción de comunidad.

Los estudiantes fueron protagonistas de la celebración: realizaron una vibrante intervención de percusión que inspiró a algunos invitados a imaginar una futura orquesta. También prepararon distintas muestras, entre ellas una sala museo con patrimonio histórico y línea de tiempo, y una sala inmersiva que permitió a los visitantes revivir distintos momentos de la escuela.

