Alquiler de Consultorios Psicológicos

Alquiler de consultorios Psicológicos

Alquiler de consultorios Psicológicos. Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información sobre el alquiler de consultorios psicológicos pueden consultar al Email: lilianav468@gmail.com o al WhatsApp al: 11-5927-3670.

