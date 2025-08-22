Este fin de semana, sábado 23 y domingo 24 de agosto de 2025, se realizará Cafecito BA en Barrancas de Belgrano. Una experiencia que mezcla el culto al buen café con actividades artísticas y recreativas para pasarla bien al aire libre. La cita es en Virrey Vértiz y Juramento, de 10:30 a 19 horas. Habrá 14 stands de las mejores cafeterías de la ciudad, que ofrecerán cafés a partir de $3.000 y opciones de pastelería a partir de $3.500. Prometen una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas.
Un “cafecito” es mucho más que un café
Tomar un cafecito es toda una ceremonia. Por eso, no habrá solo puestos de venta, sino que además se montará un cine al aire libre, con silloncitos para que acomodarse a ver series; una biblioteca con livings para explorar algunas lecturas; y música en vivo. Incluso se podrá hacer una lectura de la borra del café. En otro sector, estará el espacio de juegos para familias, niños y adolescentes: carpa de realidad virtual, inflable, juegos deportivos y de arte.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cafecito BA en Barrancas de Belgrano”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados, suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.