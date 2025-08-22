Este fin de semana, sábado 23 y domingo 24 de agosto de 2025, se realizará Cafecito BA en Barrancas de Belgrano. Una experiencia que mezcla el culto al buen café con actividades artísticas y recreativas para pasarla bien al aire libre. La cita es en Virrey Vértiz y Juramento, de 10:30 a 19 horas. Habrá 14 stands de las mejores cafeterías de la ciudad, que ofrecerán cafés a partir de $3.000 y opciones de pastelería a partir de $3.500. Prometen una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas.

Un “cafecito” es mucho más que un café

Tomar un cafecito es toda una ceremonia. Por eso, no habrá solo puestos de venta, sino que además se montará un cine al aire libre, con silloncitos para que acomodarse a ver series; una biblioteca con livings para explorar algunas lecturas; y música en vivo. Incluso se podrá hacer una lectura de la borra del café. En otro sector, estará el espacio de juegos para familias, niños y adolescentes: carpa de realidad virtual, inflable, juegos deportivos y de arte.

