Este sábado 23 de agosto de 2025 a las 15 horas, el Saavedra se la juega con una tarde para jugar en familia. Una jornada especial al aire libre en el jardín del Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra (Av. Crisólogo Larralde 6309), pensada para compartir entre chicos y grandes. La actividad está incluida con la entrada al museo.
La propuesta “El Saavedra se la juega” recupera los juegos de otros tiempos, desde la época colonial hasta el siglo XIX, para redescubrir cómo se divertían las familias de entonces. Será una oportunidad única para reencontrarse con esas tradiciones lúdicas, pero jugando en el presente. Con una dinámica participativa y abierta, se invitan a persona de todas las edades a sumarse a esta experiencia que combina historia, cultura y diversión en comunidad.
