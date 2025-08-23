Este domingo 24 de agosto a las 14 y 16:30 horas se proyectará: Un tiro en la noche en el Museo Sarmiento (Cuba 2079), una película del año 1962 dirigida por John Ford. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sinópsis

Ransom Stoddard (James Stewart), anciano senador del Congreso de los Estados Unidos, explica a un periodista por qué ha viajado con su mujer (Vera Miles) para asistir al funeral de su viejo amigo Tom Doniphon (John Wayne). El relato retrocederá varias décadas, a cuando Ransom era un joven abogado que se dirigía en diligencia a Shinbone, un pequeño pueblo del Oeste, para ejercer la abogacía e imponer la ley. Poco antes de llegar, fue asaltado y golpeado brutalmente por Liberty Valance (Lee Marvin), un temible pistolero.

Ciclo de cine

Durante el mes de agosto el ciclo de cine “los westerns de Hollywood” se presentará en el Museo Sarmiento. Un género cinematográfico clásico que representa la vida en el viejo oeste de Estados Unidos. Este género, que tuvo su apogeo entre 1940 y 1960, y que se nutrió de hechos históricos y de leyendas populares, aborda conflictos de frontera, por entonces representada por el mítico Salvaje Oeste, una región hostil y casi desértica, donde los sufridos pioneros convivían con toda una gama de personajes de la peor calaña.

