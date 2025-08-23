Este domingo 24 de agosto a las 14 y 16:30 horas se proyectará: Un tiro en la noche en el Museo Sarmiento (Cuba 2079), una película del año 1962 dirigida por John Ford. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Sinópsis
Ransom Stoddard (James Stewart), anciano senador del Congreso de los Estados Unidos, explica a un periodista por qué ha viajado con su mujer (Vera Miles) para asistir al funeral de su viejo amigo Tom Doniphon (John Wayne). El relato retrocederá varias décadas, a cuando Ransom era un joven abogado que se dirigía en diligencia a Shinbone, un pequeño pueblo del Oeste, para ejercer la abogacía e imponer la ley. Poco antes de llegar, fue asaltado y golpeado brutalmente por Liberty Valance (Lee Marvin), un temible pistolero.
Ciclo de cine
Durante el mes de agosto el ciclo de cine “los westerns de Hollywood” se presentará en el Museo Sarmiento. Un género cinematográfico clásico que representa la vida en el viejo oeste de Estados Unidos. Este género, que tuvo su apogeo entre 1940 y 1960, y que se nutrió de hechos históricos y de leyendas populares, aborda conflictos de frontera, por entonces representada por el mítico Salvaje Oeste, una región hostil y casi desértica, donde los sufridos pioneros convivían con toda una gama de personajes de la peor calaña.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Un tiro en la noche en el Museo Sarmiento”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.