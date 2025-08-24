En los últimos días se produjeron dos empates en el barrio de Belgrano. El primero fue en el estadio monumental el pasado jueves 21 de agosto de 2025 cuando se enfrentaron River y Libertad. El otro empate se disputó el viernes 22 de agosto en la cancha de Excursionistas, donde el local empató 0 a 0 con Villa San Carlos por la décima fecha del torneo clausura de la Primera División B.

El partido en River

Este empate tuvo sabor a triunfo dado que en la definición por penales River obtuvo la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. A los 29 minutos Acuña desbordó por la izquierda, luego remató Colidio y la pelota rebotó en el travesaño, ahí Driussi se lanzó hacia adelante para cabecear y convertir el primer gol del partido. Antes de que finalizara el primer tiempo, a los 43 minutos, llegó la “Ley del Ex”. Robert Rojas cabeceó un envío desde la derecha y convirtió el empate.

A los 8 minutos del segundo tiempo, Galoppo se fue expulsado tras recibir una segunda amarilla. Esto provocó la salida de Quintero y el ingreso de Galarza. Finalmente, el partido terminó 1 a 1 y en la definición por penales, como dijo Gallardo, esta vez la suerte cayó para el lado del Millonario. Por la próxima fase, River enfrentará a Palmeiras el próximo 17 de septiembre en el Estadio Monumental. Para poder superar al equipo brasilero, el plantel millonario deberá mejorar mucho su rendimiento.

