Trámites en el barrio de Núñez

El martes 26 de agosto de 2025, entre las 9 y las 14 horas, los vecinos podrán realizar trámites en el barrio de Núñez. Cada semana, de manera itinerante, los móviles y stands de atención recorren los distintos barrios y plazas para ofrecer asesoramiento con personal especializado, y este martes estarán en El Poli, Av. Crámer 3249.

Más servicios en tu barrio es un programa del Gobierno de la Ciudad que acerca a los vecinos la gestión de más de 300 trámites y servicios de relevancia. La iniciativa brinda a los ciudadanos la posibilidad de realizar gestiones esenciales como renovar el DNI, solicitar la partida de nacimiento, presentar una denuncia por Defensa al Consumidor, hacer control oftalmológico y odontológico, etc.

