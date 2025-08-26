El Patio Jardín de las Esculturas está ubicado en Monroe y Húsares, en el Bajo Belgrano. Algunos lectores, vecinos de la zona, nos enviaron su preocupación:

“Es una pena ver el estado de abandono en el que se encuentra el Patio Jardín de las Esculturas».

“En el jardín hace años no se expone ninguna obra. El espacio es súper tranquilo, ideal para llevar los apuntes y estudiar. En primavera, ver todo el jardín florecido es hermoso. Hay una persona que se encarga de cuidarlo”.

“Esperemos que no se les dé por hacer un edificio en ese lugar”.

Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas por WhatsApp: 11-4409-3466 al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por Instagram: @mibelgrano

Profesionales

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Jardín de las Esculturas”