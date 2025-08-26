Mi Belgrano

Jardín de las Esculturas

El Patio Jardín de las Esculturas está ubicado en Monroe y Húsares, en el Bajo Belgrano. Algunos lectores, vecinos de la zona, nos enviaron su preocupación:

  • “Es una pena ver el estado de abandono en el que se encuentra el Patio Jardín de las Esculturas».
  • “En el jardín hace años no se expone ninguna obra. El espacio es súper tranquilo, ideal para llevar los apuntes y estudiar. En primavera, ver todo el jardín florecido es hermoso. Hay una persona que se encarga de cuidarlo”.
  • “Esperemos que no se les dé por hacer un edificio en ese lugar”.

