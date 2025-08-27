Ayer, martes 26 de agosto de 2025 por la mañana, una famosa chocó frente al Monumental. En las inmediaciones del Puente Labruna, la ex mujer de Diego Maradona chocó con su auto. Aparentemente, Claudia Villafañe hizo un giro en U en un sector no permitido y colisionó contra otro vehículo. En este choque estuvieron involucrados dos vehículos. Una camioneta Ford Territory modelo Titanium que presentaba unos raspones y rayaduras en el costado inferior derecho del paragolpe de atrás. Un Audi de color negro que sufrió un importante destrozo en el frente izquierdo debido al impacto.

Una ambulancia del SAME se presentó en el lugar. Se le ofreció asistencia médica y un traslado, pero Villafañe prefirió retirarse del lugar por sus propios medios a un centro de salud cercano. Presentaba una leve lesión a la altura de la cabeza, sin revestir gravedad. La conductora del otro vehículo resultó ilesa.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Famosa chocó frente al Monumental”