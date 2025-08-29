El jueves 28 de agosto de 2025, por la tarde, se produjo un incendio en el barrio de Belgrano. En un departamento del primer piso de un edificio de 7 pisos ubicado en 11 de septiembre al 2800, entre Quesada y av. Congreso, se produjo un principio de incendio sobre una cocina. Los Bomberos de la Ciudad se desplazaron hasta la dirección indicada. Al llegar, el fuego ya había sido extinguido por los vecinos mediante la utilización de un extintor. No hubo víctimas. Personal del SAME asistió a tres hombres, el propietario del departamento y dos vecinos del 2° piso. A todos se les realizó un control clínico sin ser necesario su traslado a un hospital.

