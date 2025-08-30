Taller semanal de estimulación cognitiva y gimnasia mental.

¿Qué haremos? Juegos de palabras, acertijos, enigmas, técnicas de memoria, dinámicas de creatividad, gimnasia mental, coordinación mente-cuerpo, y más…

Para jóvenes y adultos.

Virtual o presencial en Belgrano, Caballito o Villa Bosch.

Para más información se pueden contactar por Email a: conectarlointerno@gmail.com o por WhatsApp al: 11 5162 9009.

