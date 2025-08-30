Este domingo 31 de agosto a las 14 y 16:30 horas se proyectará: Los Imperdonables en el Museo Sarmiento (Cuba 2079), una película del año 1992 dirigida por Clint Eastwood. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sinópsis

William Munny (Clint Eastwood), un hombre viudo con dos hijos, es un pistolero retirado que tiene dificultades económicas para sacar adelante a su familia. Su única salida es hacer un último trabajo. En compañía de un viejo colega (Morgan Freeman) y de un joven inexperto (Jaimz Woolvett), Munny tendrá que matar a dos hombres que hirieron gravemente a una prostituta.

Ciclo de cine

Durante el mes de agosto el ciclo de cine “los westerns de Hollywood” se presentará en el Museo Sarmiento. Un género cinematográfico clásico que representa la vida en el viejo oeste de Estados Unidos. Este género, que tuvo su apogeo entre 1940 y 1960, y que se nutrió de hechos históricos y de leyendas populares, aborda conflictos de frontera, por entonces representada por el mítico Salvaje Oeste, una región hostil y casi desértica, donde los sufridos pioneros convivían con toda una gama de personajes de la peor calaña.

