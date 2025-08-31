Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Chicos Clasificados Cursos Inglés Música Talleres

Inglés a través de la música

Ago 31, 2025 #Cursos, #Cursos y Talleres, #Inglés, #Inglés a través de la música, #Inglés para chicos, #Música, #Talleres
Inglés a través de la música

Talleres para peques de 2 a 5 años. Inglés a través de la música.

Canciones, rimas, cuentos cantados, juegos musicales y más.

Diseñado y coordinado por la Lic. Ximenal Real (Prof. de música y de inglés).

Reservá tu lugar por Email a: mxreal@gmail.com o por WhatsApp al: 11 5162 9009.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Inglés a través de la música”

Entrada relacionada

Estimulación cognitiva y gimnasia mental

Entre Vinos y Olivas

Cuidamos a tu perro

Te has perdido

Archivo Automóviles Autos Belgrano

Lanzamiento oficial de la Fiat Titano

1 septiembre, 2025 admin
Diario Ediciones de 2025 Noticias

Diario Mi Belgrano de Septiembre de 2025

1 septiembre, 2025 admin
Archivo Mascotas Perros

Negrita busca familia

1 septiembre, 2025 admin
Archivo Automóviles Autos Policiales Villa Pueyrredón

Secuestraron autopartes en un taller de Villa Pueyrredón

31 agosto, 2025 admin