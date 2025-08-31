Días atrás, efectivos policiales secuestraron autopartes en un taller de Villa Pueyrredón. El procedimiento fue llevado a cabo por la División Sustracción de Automotores y Autopartes en un taller situado en la Avenida Mosconi al 2300, el marco de la causa por infracción a la Ley de Desarmaderos.

En el inventario realizado se constató el hallazgo de una caja trasera cortada de camioneta Toyota Hilux, una tapa de baúl de Toyota SW4, un motor de Renault Laguna, un tren trasero, 85 capots, 80 ópticas, 25 puertas baúl, 45 guardabarros, 550 paragolpes y 675 puertas, todas usadas y sin sticker de RUDAC que permita determinar su procedencia o trazabilidad.

Tras consulta con la Unidad de Flagrancia Norte, se dispuso el secuestro de todas las autopartes y la notificación del encargado, un hombre de 62 años, por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.

