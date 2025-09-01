El viernes 22 de agosto, AutoDrive llevó adelante el lanzamiento oficial de la Fiat Titano, la nueva pick-up de la marca italiana que promete revolucionar el segmento. El evento, realizado en la sucursal FIAT de Av. Libertador 5900, Belgrano, reunió a clientes, colegas, prensa especializada y entusiastas del mundo automotor. Una experiencia única que combinó innovación, entretenimiento y la posibilidad de conocer de primera mano este modelo que genera grandes expectativas en el mercado argentino.

La noche contó con múltiples atractivos: una cata de vinos de la Bodega Jorge Rubio, un dinámico juego de trivias con cinco ganadores y premios exclusivos. También un elegante show de tango en vivo que le dio un toque cultural distintivo a la velada. Además, el reconocido periodista especializado Eduardo Smok brindó una charla técnica para profundizar en cada uno de los atributos que hacen de la Titano un vehículo único. Como cierre de lujo, los asistentes pudieron vivir la experiencia de manejarla en un test drive exclusivo, comprobando en primera persona su desempeño.

La nueva Fiat Titano: diseño robusto y tecnología avanzada

La Titano se fabrica en la planta de Stellantis en

Córdoba, Argentina, y representa un verdadero orgullo para la industria nacional. Se posiciona en el competitivo segmento de las pick-ups medianas, ofreciendo una combinación ideal de potencia, diseño, robustez y tecnología.

En su exterior, la Titano sorprende con una línea robusta y detalles que marcan presencia:

Llantas de aleación de 18” diamantadas.

Faros delanteros halógenos y LED, traseros LED y luces diurnas LED (DRL).

Parrilla delantera en color negro brillante, con terminaciones cromadas y protector frontal inferior bipartido en gris.

Manijas y espejos cromados, junto con barras San Antonio y barras de techo longitudinales.

Estribos laterales metálicos y faros antiniebla con bisel cromado inyectado.

El interior, por su parte, eleva la experiencia de confort con detalles premium:

Climatizador automático bi-zona.

Tapizado en cuero negro con terminaciones cromadas en manijas y detalles interiores.

Sistema Keyless Entry ‘N Go para ingreso sin llave.

Navegación GPS offline, asegurando conectividad aún sin señal.

Con la Titano, Fiat ingresa con fuerza al mundo de las pick-ups, un segmento muy demandado en Argentina. Lo hace con un producto que no solo responde a las necesidades de los usuarios, sino que también simboliza el crecimiento de la industria automotriz local.

AutoDrive, más que una concesionaria

Para AutoDrive, este lanzamiento significó mucho más que presentar un nuevo modelo: fue la oportunidad de compartir con su comunidad una experiencia distinta, reafirmando su compromiso con la innovación y la cercanía con los clientes. Con sucursales en Belgrano, Villa Devoto y Almagro, AutoDrive continúa consolidándose como referente en el sector, ofreciendo no solo vehículos de primer nivel, sino también experiencias memorables.

AutoDrive concesionario oficial FIAT

Tel: 011 3220-9600 / Instagram: @fiat.autodrive

Sitio web: https://fiatautodrive.com.ar