Negrita busca familia. Fue asistida por vecinos que la encontraron abandonada en la Av. Cabildo. No quería levantarse, estaba triste y temblaba de miedo. Se asustó y escapó. Los mismos vecinos la buscaron durante días hasta encontrarla en Caballito, donde alguien la había refugiado de la lluvia, bañado y alimentado. Entonces aparecieron sus otros ángeles, Mateo y Diego, para transitarla. La llevaron al veterinario quien verificó su buen estado general.
Gracias al amor que recibió, perdió el miedo y hoy se muestra confiada, juguetona y amorosa. Tiene entre 5 y 8 años. Es muy tranquila, casi no ladra. Hace sus necesidades afuera. Es de tamaño mediano a chico. Negrita busca familia. Se pueden comunicar por WhatsApp al 11-3363-9260.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Negrita busca familia”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.