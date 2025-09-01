Negrita busca familia. Fue asistida por vecinos que la encontraron abandonada en la Av. Cabildo. No quería levantarse, estaba triste y temblaba de miedo. Se asustó y escapó. Los mismos vecinos la buscaron durante días hasta encontrarla en Caballito, donde alguien la había refugiado de la lluvia, bañado y alimentado. Entonces aparecieron sus otros ángeles, Mateo y Diego, para transitarla. La llevaron al veterinario quien verificó su buen estado general.



Gracias al amor que recibió, perdió el miedo y hoy se muestra confiada, juguetona y amorosa. Tiene entre 5 y 8 años. Es muy tranquila, casi no ladra. Hace sus necesidades afuera. Es de tamaño mediano a chico. Negrita busca familia. Se pueden comunicar por WhatsApp al 11-3363-9260.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Negrita busca familia”