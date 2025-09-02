A pesar de los operativos, siguen los trapitos en River. El pasado domingo 31 de agosto de 2025 River Plate se enfrentó con San Martín de San Juan en el Monumental. La Dirección Prevención en Eventos Masivos desplegó controles en diferentes anillos dispuestos en las adyacencias del estadio.

La Policía de la Ciudad contabilizó 57 actas en el tercer anillo y 397 en el segundo. Dentro de ellas, se destacaron 51 contravenciones a trapitos y 85 hinchas que no pudieron entrar por estar en el padrón de derecho de admisión de Tribuna Segura. Además, se labraron actas por ingresar sin entradas, incitar al desorden, uso indebido del espacio público, ensuciar bienes y perturbar filas. Los oficiales informaron que hubo tres procesados (uno por desobediencia y dos por tenencia de estupefacientes).

