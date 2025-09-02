A pesar de los operativos, siguen los trapitos en River. El pasado domingo 31 de agosto de 2025 River Plate se enfrentó con San Martín de San Juan en el Monumental. La Dirección Prevención en Eventos Masivos desplegó controles en diferentes anillos dispuestos en las adyacencias del estadio.
La Policía de la Ciudad contabilizó 57 actas en el tercer anillo y 397 en el segundo. Dentro de ellas, se destacaron 51 contravenciones a trapitos y 85 hinchas que no pudieron entrar por estar en el padrón de derecho de admisión de Tribuna Segura. Además, se labraron actas por ingresar sin entradas, incitar al desorden, uso indebido del espacio público, ensuciar bienes y perturbar filas. Los oficiales informaron que hubo tres procesados (uno por desobediencia y dos por tenencia de estupefacientes).
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Siguen los trapitos en River”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.