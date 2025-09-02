Mi Belgrano

Terapias holísticas y estética integral

Sep 2, 2025 #Aromaterapia, #Bambú terapia, #Drenaje Linfático, #Maderoterapia, #Masajes, #Masajes terapéuticos, #Terapias Holísticas, #Tuina, #Ventosas
En Terapias holísticas y estética integral tenés:

  • Masajes terapéuticos – Tuina – Aromaterapia.
  • Ventosas – Drenaje linfático – Maderoterapia.
  • Bambú terapia – Masajes con cuencos y piedras.
  • Cosmetología – Masajes faciales Payot.
  • Depilación: Láser Soprano & Sistema Español – Sugaring.

Reservas de turnos con anticipación por WhatsApp: 11-5748-1656.

Natalia Rita (Matriculada). Consuturio particular tranquilo y climatizado

Horario: Lun a Vie 8 a 13 y 19:30 a 21. Sáb y Dom 8 a 20.

