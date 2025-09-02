En Terapias holísticas y estética integral tenés:

Masajes terapéuticos – Tuina – Aromaterapia.

Ventosas – Drenaje linfático – Maderoterapia.

Bambú terapia – Masajes con cuencos y piedras.

Cosmetología – Masajes faciales Payot.

Depilación: Láser Soprano & Sistema Español – Sugaring.

Reservas de turnos con anticipación por WhatsApp: 11-5748-1656.

Natalia Rita (Matriculada). Consuturio particular tranquilo y climatizado

Horario: Lun a Vie 8 a 13 y 19:30 a 21. Sáb y Dom 8 a 20.

