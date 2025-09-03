Caminando por las calles de Villa Urquiza, nos llamó la atención un bello caserón ubicado en Bucarelli, casi al llegar a la esquina de Tomás A. Le Bretón. Ahí descubrimos que el Caserón de los Amigos llegó a Villa Urquiza. Entramos, y dialogamos con Lucas.

Así empezaron

¿Cuándo abrieron?

Abrimos el 01 de junio, después de realizar un arduo trabajo de restauración del lugar en el que estamos poniendo todo de nosotros para poder brindar un espacio cálido y familiero.

¿Cómo empezaron?

Soy cocinero de profesión, trabajé en lugares de alta cocina como en hoteles y restaurantes, entre ellos: Hotel Alvear, Hotel Madero y restaurantes de Mediterráneo, Hotel Intercontinental y restaurante La Luciérnaga del Hotel Marriott Buenos Aires. Somos un grupo de amigos que todos venimos del ámbito gastronómico, ellos con más experiencia bodegonera y yo con más experiencia de alta cocina. De ahí decidimos mezclar un poco el arte culinario con esa típica esencia de bodegón y con un toque gourmet en nuestros platos.

¿Cómo los recibieron?

La verdad, muy bien. Nos han deseado muchos éxitos. Y siempre damos mucha prioridad a los vecinos, que desde el día uno vinieron a probar nuestros platos y ser parte de nuestra historia.

Sobre la Comida

¿Qué platos ofrecen?

Ofrecemos variedad de platos: carnes a la parrilla, pastas, buñuelos aptos celíacos, pasteles de papa o calabaza, tortillas de papas rellenas o simples, y siempre tenemos un menú del día de lunes a viernes que cambia todos los días.

¿El mejor plato?

Nuestros platos estrella son las pastas y las milanesas. Respetamos cada gramo de la receta de la Nona para hacerlo bien casero. Deberían probar nuestras lasagnas, están hechas con masa bien tana, no con crepes.

¿Tienen alguna promo?

Siempre hacemos saber por nuestras redes sociales nuestras promos de cada fin de semana. Tenemos milanesas para 4 personas con huevo poché, “Milanesa Caserón”, o para 6 con huevos fritos, “Bucarelli”.

El Caserón de los amigos abre de lunes a domingo de 11:30 a 15:30 horas para el almuerzo, y de 19:30 a 23:00 horas para la cena. Está ubicado en Bucarelli 2887 (Villa Urquiza). Los pueden contactar por Teléfono: 4-748-8045, por Instagram: @caserondelosamigos o por WhatsApp: 11-3071-1855.

