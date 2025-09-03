Mi Belgrano

Archivo Bomberos Villa Urquiza

Operativo en Villa Urquiza

Sep 3, 2025 #Bomberos, #Bomberos de la Ciudad, #Villa Urquiza
En la madrugada del martes 02 de septiembre de 2025, los Bomberos de la Ciudad realizaron un operativo en Villa Urquiza. En una Clínica, ubicada en Monroe al 4700, se produjo la rotura de un tanque de oxígeno líquido, derramando el contenido en un patio a cielo abierto. Como medida de prevención, se evacuaron los inmuebles linderos. También se cortó el tránsito en la zona. No se registraron heridos.

El oxígeno líquido tiene temperaturas extremadamente bajas (criogénicas) que pueden causar graves quemaduras y congelación severa en ojos y piel. Además, esta sustancia muy peligrosa, es un oxidante potente que puede provocar incendios y explosiones al entrar en contacto con materiales combustibles.

