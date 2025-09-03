En la madrugada del martes 02 de septiembre de 2025, los Bomberos de la Ciudad realizaron un operativo en Villa Urquiza. En una Clínica, ubicada en Monroe al 4700, se produjo la rotura de un tanque de oxígeno líquido, derramando el contenido en un patio a cielo abierto. Como medida de prevención, se evacuaron los inmuebles linderos. También se cortó el tránsito en la zona. No se registraron heridos.
El oxígeno líquido tiene temperaturas extremadamente bajas (criogénicas) que pueden causar graves quemaduras y congelación severa en ojos y piel. Además, esta sustancia muy peligrosa, es un oxidante potente que puede provocar incendios y explosiones al entrar en contacto con materiales combustibles.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Operativo en Villa Urquiza”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte a Mi Belgrano TV.