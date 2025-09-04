El Gobierno Porteño organiza reuniones de vecinos con Jorge Macri por toda la ciudad. Durante el mes pasado, visitó Coghlan, Núñez y Colegiales.

En la reunión realizada el pasado 04 de agosto con vecinos de Coghlan en el Centro Ana Frank (Superí 2639), ante el reclamo de los vecinos, el jefe de Gobierno dio una explicación sobre la manera en la que realizan las podas y recalcó la importancia de los árboles y la sombra que producen.

El miércoles 13 de agosto por la tarde escuchó a los vecinos en Núñez. Mientras que al día siguiente, el jueves 21 de agosto por la mañana, estuvo en el Centro Montañes, ubicado en Jorge Newbery 2818 en el barrio de Colegiales.

Durante la reunión de Colegiales se plantearon los siguientes temas:

Inseguridad.

Permisos de obras otorgados que permitieron la construcción de edificios de más de 8 pisos en zonas residenciales.

Falta de refugios en las paradas de colectivos de Freire y de Conde.

Personas en situación de calle.

Tránsito y seguridad vial en el corredor de Jorge Newbery hasta Cabildo.

Autos mal estacionados y la falta de agentes de tránsito.

Quejas por la empresa Parquizar en la Plaza de los Colegiales.

Aumento de locales gastronómicos sobre la Av. Elcano lo que produce más acumulación de basura por día y la proliferación de ratas en la zona.

La poda de árboles.

El mal estado de los juegos de niños en la Plaza Garicoits.

