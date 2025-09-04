Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Coaching Profesionales

Sesiones individuales on line

Sep 4, 2025 #Coach, #COACH ONTOLÓGICO, #Coaching, #on line, #Profesionales, #Sesiones individuales
Sesiones individuales on line

¿Vivir con calma y claridad? Te acompaño a descubrir nuevas miradas, plantear objetivos, elegir con confianza y crear cambios reales. Sesiones individuales on line.

Para más información pueden comunicarse con Valeria Maccarone (Coach Ontológico/Reikista) por Instagram: @valeriam.coach o por WhatsApp: 54 11-6834-0389.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Sesiones individuales on line”

Entrada relacionada

El Caserón de los Amigos llegó a Villa Urquiza

Terapias holísticas y estética integral

Inglés a través de la música

Te has perdido

Archivo Vecinos

Reuniones de vecinos con Jorge Macri

4 septiembre, 2025 admin
Clasificados Coaching Profesionales

Sesiones individuales on line

4 septiembre, 2025 admin
Archivo Bomberos Villa Urquiza

Operativo en Villa Urquiza

3 septiembre, 2025 admin
Alimentos Clasificados Comidas Delivery Restaurants Villa Urquiza

El Caserón de los Amigos llegó a Villa Urquiza

3 septiembre, 2025 admin