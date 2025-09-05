En el operativo policial realizado en el partido que Argentina enfrentó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el pasado jueves 04 de septiembre, hubo 8 detenidos cerca del Monumental. Las detenciones fueron por diferentes delitos. Uno de ellos con pedido de captura internacional, fue localizado en el acceso de la Avenida Lidoro Quinteros durante los controles del programa Tribuna Segura. Allí, se comprobó que el joven de 25 años que quería ingresar al estadio tenía una orden de detención en una causa por “robo con resultante homicidio”, librada por el Juzgado de Garantías Número 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. Se consultó con el Juzgado Nacional de Rogatorias, quien dispuso la detención del sujeto y el traslado a la dependencia de seguridad.

Más detenciones

En cuanto a las otras detenciones, 4 de ellas fueron producto de lesiones contra un agente de seguridad privada, otra por atentado y resistencia a la autoridad, y 2 por estafa de venta de entradas. Intervinieron aquí, la Unidad de Flagrancia Norte, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 40 y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 8, especializada en eventos masivos.

Los controles se organizaron en tres anillos por el Ministerio de Seguridad, a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, y contaron con más de 1.000 efectivos policiales y la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención. El total de las actas contravencionales que se labraron en los tres anillos de seguridad fueron 178. Se detectaron a 79 trapitos, a 12 simpatizantes con derecho de admisión y a 7 deudores alimentarios. Además, se labraron contravenciones por reventa de entradas, uso indebido del espacio público, ingresar sin entradas o incitar al desorden, actividades lucrativas no autorizadas, suministrar bebidas alcohólicas, ensuciar bienes, intentar ingresar pirotécnia y banderas no autorizadas, y por provocar a la parcialidad contraria.

