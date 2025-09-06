Mi Belgrano

Clasificados Empleos

Busco trabajo

Sep 6, 2025
busco trabajo

Tengo 20 años y busco trabajo. Poseo experiencia en atención al cliente, recepción, gastronomía y ventas al público. Disponibilidad: lunes a viernes por la mañana en CABA. Contacto: 11-3007-2809.

