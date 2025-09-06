Los domingos de septiembre se realizará el ciclo de cine Educando al Soberano en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Este domingo 07 de septiembre a las 14 y 16:30 horas se proyectará: La Sociedad de los Poetas Muertos, una película estadounidense de 1989 dirigida por Peter Weir. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sinópsis

En un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el valor del presente y la importancia de luchar por alcanzar los sueños de la mano del Sr. Keating (Robin Williams), un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Educando al soberano en el Museo Sarmiento”