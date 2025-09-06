Los domingos de septiembre se realizará el ciclo de cine Educando al Soberano en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Este domingo 07 de septiembre a las 14 y 16:30 horas se proyectará: La Sociedad de los Poetas Muertos, una película estadounidense de 1989 dirigida por Peter Weir. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Sinópsis
En un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el valor del presente y la importancia de luchar por alcanzar los sueños de la mano del Sr. Keating (Robin Williams), un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales.
