Un nuevo puente uniendo Colegiales con Palermo

El Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Infraestructura y Movilidad y la empresa Autopistas Urbanas (AUSA), confirmó que construirá un nuevo puente en la calle Ciudad de la Paz, sobre las vías del tren Mitre. La nueva estructura reemplazará al actual cruce, inaugurado hace más de 100 años y que hoy presenta problemas estructurales.

Este puente, que conecta las calles Ciudad de la Paz y Soler, y une los barrios de Palermo y Colegiales, se construyó en 1916. En marzo de este año, se habilitó nuevamente al tránsito luego de una serie de refuerzos provisorios, pero solo para autos, motos y peatones, ya que los estudios técnicos indicaron que su vida útil estaba completamente agotada. La estructura mantendrá su uso exclusivo para tránsito liviano, con limitaciones de altura mediante pórticos de acceso. Además, sumará pasarelas peatonales a ambos lados: una con escaleras y otra con rampas para personas con movilidad reducida, cochecitos y bicicletas.

Según el informe de los especialistas, el puente debe ser desarmado y reemplazado de forma definitiva, para garantizar la seguridad vial y ferroviaria. El nuevo puente respetará la identidad estética original, pero incorporará mejoras en funcionalidad, accesibilidad y seguridad.

En paralelo, la Ciudad anunció que preservará el puente actual por su valor histórico y arquitectónico, y evalúa su futura reubicación en un entorno cercano, en línea con el pedido de vecinos y asociaciones patrimoniales.

Detalles del Proyecto

El proyecto también contempla una mejora integral del entorno urbano, en el área comprendida por Ciudad de la Paz, Santos Dumont, Concepción Arenal y Av. Dorrego, extendiéndose hasta la calle Zapata. Se nivelarán las veredas para generar calles compartidas, se instalará nuevo equipamiento urbano, parquización con riego automático, luminarias LED, cámaras de videovigilancia y mejoras hidráulicas.

La intervención busca no solo garantizar condiciones estructurales seguras, sino también recuperar y valorizar el espacio público, promoviendo una ciudad más accesible, verde y conectada.

Antecedentes

El puente original fue cerrado preventivamente en enero de 2023, luego de una evaluación estructural que reveló riesgos de colapso. En 2024, la Ciudad desarrolló un plan en dos etapas: la primera, que ya se ejecutó, consistió en refuerzos metálicos, reacondicionamiento de la calzada, mejoras hidráulicas y reconstrucción de juntas para permitir su uso limitado. La segunda etapa es la construcción del nuevo puente definitivo, que elevará los estándares de seguridad y transitabilidad conforme a la normativa vigente.

Protesta de vecinos

Vecinos del Puente Ciudad de la Paz están defendiendo su valor patrimonial y rechazan su demolición. Se movilizaron con carteles con las siguientes inscripciones: “Puente identidad porteña”, “Respeto”, “El puente es memoria”. Además, advierten que se llamó a licitación para hacer otro viaducto antes de cumplirse con el trámite fundamental que es descatalogarlo como patrimonial.

Salvemos el Puente

Los vecinos hicieron la siguiente petición en Change.org. El Puente Ciudad de la Paz, con más de 100 años de historia y catalogado como bien patrimonial desde 2016, está en riesgo de ser demolido por decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hace apenas unos meses fue rehabilitado y reabierto para el tránsito liviano, ambulancias y autobombas, demostrando que su preservación es posible. Sin embargo, ahora se planea tirarlo abajo para reemplazarlo por una estructura nueva destinada al paso de camiones, en contra de la opinión de vecinos, especialistas y de los propios informes técnicos oficiales.

Los puentes históricos en todo el mundo se restauran, no se destruyen. Son parte de la memoria y del orgullo de una ciudad. Trasladar este puente como simple objeto decorativo o reemplazarlo por otro nuevo sería un grave error, una pérdida irreparable para el patrimonio porteño. Le pedimos al jefe de Gobierno, Jorge Macri, que detenga la demolición y que en su lugar se realicen obras de conservación y mejora del entorno, que además demandan una inversión mucho menor que construir un puente nuevo. Con tu firma podremos defender juntos el patrimonio urbano que nos pertenece a todos los vecinos”.

