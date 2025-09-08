Detallamos a continuación, tres delitos en la Comuna 12 que ocurrieron en los últimos días y en los que la policía pudo detener a los delincuentes.

Robo a un Supermercado y una Veterinaria

Personal de la Comisaria Vecinal 12C, al realizar un patrullaje preventivo, fue alertado por un sereno de obra que un hombre había ingresado al estacionamiento de un supermercado ubicado en Galván al 3400. Informó que había escuchado ruidos de cristales rotos, y que el ladrón se escapó hacia la zona de Núñez y Galván. Con la descripción aportada, los oficiales recorrieron la zona, constatando que una veterinaria presentaba la reja dañada y el cristal de la vidriera roto. En el interior de ese local encontraron y detuvieron al delincuente que quedó alojado en la Dependencia Policial, a disposición de la Justicia. Tenía 07 registros previos por delitos contra la propiedad.

Detenido con un cuchillo en su poder

Personal de la Comisaria Vecinal 12C afectado a la zona de Av. Triunvirato y Olazábal, fue alertado que un hombre vistiendo ropas color celeste, había intentado sustraer mercadería de un comercio. Otro vecino, informó que el mismo individuo lo increpó con un cuchillo e intentó asaltarlo y sustraerle el celular. Finalmente, tras una ardua búsqueda, lograron detener al delincuente que tenía en su poder un cuchillo tipo tramontina.

Más delitos en la Comuna 12: Intentaron ingresar a un edificio

Dos hombres intentaron forzar el portón de un edificio en Manuela Pedraza al 5400. Testigos del hecho, aportaron características fisonómicas y de vestimenta de los delincuentes. En la zona de Olazábal y Triunvirato, personal policial observo a un individuo que coincidía plenamente con las características aportadas. Posteriormente al revisar imágenes de las cámaras de videovigilancia del edificio en cuestión se constató que se trataba del autor del hecho, motivo por el cual se procedió a su inmediata detención. El detenido quedó alojado en la Dependencia Policial, a disposición de la Justicia. Presentaba 12 registros previos por delitos contra la propiedad e infracción a la Ley de Drogas.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Delitos en la Comuna 12”