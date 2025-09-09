El estado actual de las veredas de CABA pone en peligro la integridad física de los peatones, cualquiera sea su condición y, además del riesgo de tener un accidente en la vía pública. La falta de accesibilidad en Belgrano, dificulta el llevar una vida plena (estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud, relacionarse socialmente).

Recorrido por Belgrano

Fundación Rumbos junto a una vecina de Belgrano, usuaria de silla de ruedas eléctrica, realizó los días 30 de julio y 12 de agosto un relevamiento por Av. Monroe (altura 2600-2400) y Av. Cabildo (altura 2400-2000) en el que se observaron diversos obstáculos que imposibilitan una circulación peatonal con buenas condiciones de accesibilidad.

Instamos al Ministerio de Espacio Público y a la Comuna 13 a que resuelvan las solicitudes de falta de accesibilidad en Belgrano que se detallan a continuación, que fueron iniciadas a través de la web BA Colaborativa, a fin de garantizar una circulación peatonal segura y accesible.

En el recorrido se encontraron varios vados (rampas de accesibilidad) con el borde roto, lo que genera un desnivel que traba las sillas de ruedas y resulta muy peligroso (Av. Cabildo 2502 / 2101 / 2001 y Juramento 2406). Otro problema son los vados con pendiente pronunciada y una “contrapendiente” o cuneta, que se producen por sucesivas capas de asfalto. Los apoyapiés de las sillas se traban y se hace imposible el cruce por esas esquinas (Juramento 2378, Av. Cabildo 2093, Av. Cabildo 2088). También se denunció un vado con una rotura (Vuelta De Obligado 2113) y otro con un desnivel que solo se puede subir haciendo marcha atrás con la silla de ruedas, una maniobra peligrosa en una calle con mucho tránsito vehicular (Av. Cabildo 2114).

“La ciudad es expulsiva”

“Como vecina de Belgrano, mi experiencia es que la ciudad es expulsiva. Las veredas rotas, las rampas más rotas; el ascensor del subte no anda. Es un padecimiento constante. ¿Qué haría cualquier vecino si para ir a la facultad tuviera que hacer miles de reclamos y permisos solo para circular? Es desgastante. Soy usuaria de silla de ruedas, es un apoyo para hacer mi vida. Pero lo que me discapacita son las barreras arquitectónicas, sociales y culturales. Las obras interminables que ocupan toda la vereda. Los bares y restaurantes que ponen mesas, barras, hasta un barril como el del Chavo, a los cuales no puedo entrar porque tienen escalones. Son muy pocos los locales a los que se puede entrar con silla. Como persona, tengo los mismos derechos y obligaciones que todos. Hay que cambiar lo que discapacita: la sociedad”.

Reclamos realizados por falta de accesibilidad en Belgrano

De 10 reclamos por vados, 4 están iniciados, 5 fueron verificados y 1 fue cerrado por falta de competencia. Se trata del vado de Juramento 2385 que tiene un borde irregular, un caño cruzado y cuneta. Es muy difícil cruzarlo con silla de ruedas. Solicitamos explicaciones ante la respuesta de que un hecho que ocurre en el espacio público de la ciudad está por fuera de la competencia del Gobierno de la Ciudad.

De 5 reclamos por veredas, 3 fueron verificados: una vereda angostada por mesas y banquetas tiene baldosas flojas y tapa de servicios con desnivel (Monroe 2440), una vereda con baldosas rotas (Av. Cabildo 2061) y una vereda con una pendiente muy pronunciada y peligrosa frente a un gimnasio y un supermercado (Monroe 2448).

Hay 2 reclamos que fueron declarados “responsabilidad del frentista”, en este caso un garage de Monroe 2543/2545. La vereda está muy inclinada y prioriza la entrada y salida de vehículos antes que la circulación peatonal. Encargados de edificios vecinos nos comentan que cuando llueve han visto a varias personas lesionarse por este motivo. Éste es un buen ejemplo de cómo la normativa (Ley 5902/17 y Código de Edificación) deja en manos de particulares la construcción de la vereda, llegando a soluciones poco adecuadas y peligrosas. Cuestionamos esto ya que creemos que es el Estado quien debe construir y mantener las veredas y así garantizar la accesibilidad y la seguridad de los peatones. Solicitamos tomar las medidas correspondientes para que la vereda sea transitable.

Invasión de veredas

En relación a las 2 denuncias de invasión de vereda por parte de kioscos de venta de diario no obtuvimos respuesta aún. El hecho de que se los haya habilitado para expender café, aumenta el número de personas que están paradas ocupando la vereda (Av. Cabildo 2202, Av. Cabildo 2015). En una avenida con gran movimiento peatonal y con veredas angostadas por estas instalaciones, las personas con movilidad reducida se ven altamente afectadas.

Obras en construcción

Agregamos un reclamo que no se pudo realizar a través de la web. En Monroe 2417 la maquinaria de la obra en construcción interrumpe la vereda. También está cortada la vereda de Av. Cabildo con un vallado de madera. En ambos casos se dificulta la circulación peatonal.

Solicitamos una pasarela con rampas de madera firmes y estables que soporten el peso de una silla de ruedas eléctrica y brinden seguridad para los peatones, con las características que están detalladas en el Código de Edificación, art. 4.3.1.1 Características de la Valla Provisoria:

Cuando dicha valla no deje el paso libre de 0,90 m de ancho, con la línea del cordón o la línea de árboles, se ejecutará una pasarela de 0,90 m de ancho, sobre la calzada.

El solado de la pasarela debe ser uniforme, antideslizante y sin roturas o aberturas mayores de 2 cm. Tampoco estará invadido el volumen libre de riesgos con elementos salientes provisorios o permanentes. La superficie del solado de la pasarela debe tener continuidad con el solado de la vereda sin desniveles, resaltes ni oquedades.

En obras que avancen hasta la proximidad del pavimento de la calzada, como en el caso de veredas cubiertas con pórticos, la valla se podrá colocar hasta alcanzar el filo de dicho cordón, en cuyo caso se ejecutará sobre la calzada una pasarela de 0,90 m de ancho con una baranda exterior. Al concluirse la estructura del entrepiso sobre piso bajo la pasarela será retirada y la valla se colocará en las condiciones establecidas.

Se debe incorporar un zócalo de 0,10 m, a los efectos de que las personas con discapacidad visual lo usen de referencia.

Fundación Rumbos

El pasado 20 de agosto, en una reunión del Ministerio de Espacio Público con vecinos de Comuna 13, entregamos un informe detallado de estos reclamos de falta de accesibilidad en Belgrano. Esperamos que se le dé una pronta solución. Para más información pueden visitar nuestra Web: www.rumbos.org.ar o contactarnos por Email: fundacion.rumbos@gmail.com o por WhatsApp: 11 5008-6130 o por nuestra cuenta en Instagram: @rumbosaccesibilidad

