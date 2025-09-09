Todo lo que necesitás para las mascotas en Belgrano y alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Villa Puerreydón, Saavedra y Coghlan), lo encontrás en la sección Mascotas de Mi Belgrano. Si tenés una veterinaria, un Pet Shop, sos paseador de perros, etc, tu aviso no puede faltar aquí.

Veterinarias

EL PERRO VERDE: Servicio integral para la atención de las mascotas. Consultas clínicas y de especialidad. Diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el Instagram: @veterinaria_el_perro_verde o comunicarse por WhatsApp al: 15-6736-4849.

VET CARE: Cuidados veterinarios. También consultas presenciales con turno programado, visitas a domicilio y consultas por videollamada. Para más información, consultar por Instagram: @vetcare.ar o por WhatsApp: 11-6210-0806.

PELUQUERÍA CANINA GOLDEN DOGS: Ubicada en Av. Roosevelt 5271 en el barrio de Villa Urquiza. Además funciona como Veterinaria y Pet Shop. Allí se pueden adquirir alimentos y accesorios para nuestros peludos. El horario de atención es de Lunes a Viernes de 10 a 20 horas y los Sábados de 10 a 14 horas. Para más información se pueden comunicar con la peluquería Canina Golden Dogs por WhatsApp al: 11-3419-9929.

VETERINARIA ESPACIO ANIMAL: Atienden consultas. También realizan cirugía, dan vacunas y hacen análisis. Está ubicada en Manuela Pedraza 3884. Para más información pueden comunicarse por WhatsApp: 11-6278-2626.

MANIMAL: Veterinaria y Pet Shop. Está ubicada en Padre Juan B. Neumann 1476. Para más información pueden visitar el Instagram: @manimalvet o los pueden contactar por Email: manimalvete@gmail.com o por WhatsApp: 11-2583-1865.

Para las Mascotas

CUIDAMOS A TU PERRO: Pequeño y mediano hasta 12 kg. Si te vas de vacaciones no lo dudes. Ambiente familiar. Cuidamos a tu mascota con mucho amor y responsabilidad. Nos podés contactar por Instagram: guarderiadeperros_eli o por WhatsApp: 15-6651-3305.

SPACAN: Es el mundo de la peluquería canina. Baño, peluquería, Delivery sin cargo. Están ubicado en Ciudad de la Paz 724. Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5850-4586 o al teléfono: 4553-4456.

