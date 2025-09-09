Mi Belgrano

Sep 9, 2025 #Gatos, #Mascotas, #Paseadores de perros, #Perros, #Pet Shop, #Veterinaria
Mascotas en Belgrano y Alrededores

Todo lo que necesitás para las mascotas en Belgrano y alrededores (Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Villa Puerreydón, Saavedra y Coghlan), lo encontrás en la sección Mascotas de Mi Belgrano. Si tenés una veterinaria, un Pet Shop, sos paseador de perros, etc, tu aviso no puede faltar aquí.
Para publicar en Mascotas en Belgrano y alrededores: podés solicitar el Tarifario enviando un Email a mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.

Veterinarias

  • EL PERRO VERDE: Servicio integral para la atención de las mascotas. Consultas clínicas y de especialidad. Diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el Instagram: @veterinaria_el_perro_verde o comunicarse por WhatsApp al: 15-6736-4849.
  • VET CARE: Cuidados veterinarios. También consultas presenciales con turno programado, visitas a domicilio y consultas por videollamada. Para más información, consultar por Instagram: @vetcare.ar o por WhatsApp: 11-6210-0806.
  • PELUQUERÍA CANINA GOLDEN DOGS: Ubicada en Av. Roosevelt 5271 en el barrio de Villa Urquiza. Además funciona como Veterinaria y Pet Shop. Allí se pueden adquirir alimentos y accesorios para nuestros peludos. El horario de atención es de Lunes a Viernes de 10 a 20 horas y los Sábados de 10 a 14 horas. Para más información se pueden comunicar con la peluquería Canina Golden Dogs por WhatsApp al: 11-3419-9929.
  • VETERINARIA ESPACIO ANIMAL: Atienden consultas. También realizan cirugía, dan vacunas y hacen análisis. Está ubicada en Manuela Pedraza 3884. Para más información pueden comunicarse por WhatsApp: 11-6278-2626.
  • MANIMAL: Veterinaria y Pet Shop. Está ubicada en Padre Juan B. Neumann 1476. Para más información pueden visitar el Instagram: @manimalvet o los pueden contactar por Email: manimalvete@gmail.com o por WhatsApp: 11-2583-1865.

Para las Mascotas

  • CUIDAMOS A TU PERRO: Pequeño y mediano hasta 12 kg. Si te vas de vacaciones no lo dudes. Ambiente familiar. Cuidamos a tu mascota con mucho amor y responsabilidad. Nos podés contactar por Instagram: guarderiadeperros_eli o por WhatsApp: 15-6651-3305.
  • SPACAN: Es el mundo de la peluquería canina. Baño, peluquería, Delivery sin cargo. Están ubicado en Ciudad de la Paz 724. Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5850-4586 o al teléfono: 4553-4456.

