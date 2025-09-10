Los vecinos están en alerta por sus mascotas. Ante las denuncias por sospecha de envenenamiento de animales en Las Cañitas, el Gobierno de la Ciudad reforzó la limpieza y los controles para proteger a los animales y llevar tranquilidad a los vecinos. Están realizando operativos especiales de limpieza y sanitización en diferentes puntos del barrio, como medida preventiva. Se vienen realizando acciones de sanitización e hidrolavado entre la Avenida Dorrego, Avenida del Libertador, Federico Lacroze y Luis María Campos.

En Las Cañitas

La Policía de la Ciudad intervino en dos hechos en la zona de Las Cañitas ante sospechas de envenenamiento de mascotas. El primero, ocurrido en Arce al 600. Una mujer denunció que su gato salió a la calle y volvió descompensado. Tras llevarlo a una clínica veterinaria, se confirmó que presentaba signos de intoxicación. El segundo hecho ocurrió cuando algunos vecinos alertaron sobre palomas muertas y perros intoxicados en la zona de Soldado de la Independencia y República de Eslovenia. En ambos casos, si bien efectivos de la Comisaría Vecinal 14B y Bomberos de la Ciudad recorrieron las zonas y no encontraron elementos sospechosos, se desplegaron los operativos de sanitización de veredas de forma preventiva.

El 13 de agosto, se labraron actuaciones por Delito Ley 14.346 (Protección Animal) tras la denuncia de una vecina de Palermo que relató que el 10 de agosto, cerca de las 00:30 hs, mientras paseaba a su perro por la calle Arce al 600, el animal ingirió un elemento desconocido. Minutos después comenzó a temblar, se desvaneció y murió con síntomas compatibles con envenenamiento según afirmó un veterinario. El día 14 se iniciaron actuaciones en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Fiscalía de la Ciudad dando intervención a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. El Gobierno Porteño puso a disposición de la Justicia las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Colegiales y Villa Urquiza

Vecinos informaron que vieron a una señora tirando veneno en el barrio de Colegiales (en la Plaza Juan José Paso, en el Parque Ferroviario, en árboles y en las calles de alrededor). También en Villa Urquiza algunos vecinos reportaron casos de envenenamiento.

Recomendaciones

Los vecinos están haciendo circular algunas recomendaciones a tener en cuenta:

Sacar a pasear a las mascotas con correa corta y de ser posible con bozal.

Vigilar que no coman nada del suelo.

Al regresar al hogar, limpiar sus pata y el hocico con un paño húmedo o toallitas sin perfume, revisar su pelaje y boca.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Alerta por sus mascotas”